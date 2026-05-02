Báo Trung Quốc: “Tuyển Trung Quốc gần như chắc chắn thắng tuyển Việt Nam”

Tại lượt trận mở màn giải U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Việt Nam và Thái Lan đã cầm chân nhau đầy kịch tính với tỷ số 2-2. Trong khi đó, chủ nhà U17 nữ Trung Quốc dễ dàng thắng đậm Myanmar 6-0 để đứng đầu bảng.

Khi nhận định về lượt trận thứ hai (ngày 4/5), trang Sohu vừa cho rằng U17 nữ Trung Quốc sẽ dễ dàng vượt qua U17 nữ Việt Nam để củng cố ngôi đầu bảng. Theo Sohu, trình độ giữa hai đội vẫn còn tồn tại khoảng cách khá lớn.

“U17 nữ Trung Quốc tạm thời đứng đầu bảng. Ở vòng tiếp theo, đội tuyển U17 nữ sẽ đối đầu với U17 nữ Việt Nam. Mặc dù đối thủ mạnh hơn Myanmar một chút, nhưng khoảng cách giữa họ và U17 nữ Trung Quốc vẫn khá lớn. Vì vậy, chiến thắng của U17 nữ Trung Quốc trước U17 nữ Việt Nam gần như chắc chắn. Câu hỏi duy nhất là họ có thể ghi được bao nhiêu bàn thắng trước Việt Nam” – Sohu nhận định.

Sohu cho rằng U17 nữ Trung Quốc "gần như chắc chắn" sẽ thắng U17 nữ Việt Nam.

Không chỉ đánh giá cao khả năng giành 3 điểm ở trận tiếp theo, Sohu còn lạc quan rằng đội chủ nhà có thể đoạt chức vô địch:

“Hi vọng đội bóng đá nữ U17 này có thể tận dụng lợi thế sân nhà và tiến đến trận chung kết, mang về thêm một chiếc cúp vô địch nữa cho bóng đá Trung Quốc!”.

Trước đó, Sohu đã chỉ ra những thống kê cho thấy đội nhà đã áp đảo tuyệt đối trước Myanmar:

“Ngay từ đầu, U17 nữ Trung Quốc đã thể hiện ưu thế rõ rệt. Chỉ ở phút thứ 7, tiền đạo Liu Yuxi đã mở tỷ số; đến phút 30 và 41, Zheng Niman và Huang Qinyiđã lần lượt ghi bàn, giúp Trung Quốc dẫn trước 3-0 trước giờ nghỉ giữa hiệp. Thống kê cho thấy U17 nữ Trung Quốc đã tung ra tới 18 cú sút trong hiệp một, trong đó có 7 cú sút trúng đích và dẫn đến 3 bàn thắng, với tỷ lệ kiểm soát bóng 74%, trong khi Myanmar không gây ra mối đe dọa nào, chỉ biết tập trung vào phòng ngự”.

U17 nữ Trung Quốc đã thi đấu rất thuyết phục trước Myanmar.

Về cơ bản, nhận định của Sohu là có cơ sở bởi tương quan sức mạnh, U17 nữ Trung Quốc vẫn được đánh giá có trình độ cao hơn khá nhiều so với U17 nữ Việt Nam. Với bóng đá nữ, Trung Quốc luôn rất mạnh, là thế lực hàng đầu luôn có khả năng cạnh tranh chức vô địch ở đấu trường châu lục.

Tuy nhiên, với U17 nữ Việt Nam, ngay cả khi thua Trung Quốc, toàn đội vẫn còn cơ hội ở lượt tiếp theo gặp Myanmar, một đối thủ tương đối vừa sức. Nếu thắng Myanmar, U17 nữ Việt Nam vẫn có không ít cơ hội vào tứ kết với 4 điểm.

Theo thể thức, các đội nhất nhì ở 3 bảng và 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Sau đó, 4 đội vào bán kết giải U17 nữ châu Á sẽ đoạt vé dự U17 nữ World Cup 2026.