Báo Trung Quốc trầm trồ với hình ảnh U23 Việt Nam sắm vai “người hùng” khi về nước

“U23 Việt Nam trở về chiến thắng! Người hâm mộ chào đón nồng nhiệt tại sân bay Hà Nội, Vua phá lưới giải châu Á được chào đón như một người hùng” – đây là tiêu đề được trang Sohu (Trung Quốc) đăng tải vào sáng 26/1.

Trang Sohu ấn tượng rất mạnh với hiệu ứng mà U23 Việt Nam tạo ra khi trở về nước từ giải U23 châu Á.

“Đội U23 Việt Nam, những người đã giành vị trí thứ 3 tại giải U23 châu Á, đã trở về Hà Nội sau khi kết thúc hành trình tại Jeddah, Ả Rập Xê Út. Tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), toàn bộ đội tuyển U23 Việt Nam đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ hàng nghìn người hâm mộ nhiệt tình, tạo nên một bầu không khí sôi động.

Qua những đoạn video được công bố, các cầu thủ và HLV Kim Sang-sik đã được vây kín bởi một đám đông CĐV khổng lồ, khiến việc di chuyển trở nên gần như không thể.

Người hâm mộ thậm chí còn mang trống và cồng chiêng đến, đánh theo nhịp điệu và hô vang khẩu hiệu, biến lễ đón tiếp thành một lễ hội lớn” – Sohu mô tả sinh động.

Một số hình ảnh của U23 Việt Nam được Sohu đăng tải sáng 26/1.

Hãng truyền thông của Trung Quốc tiếp tục nhắc tới Đình Bắc: “Nguyễn Đình Bắc, ngôi sao của giải đấu này, người đã ghi 4 bàn thắng và giành Vua phá lưới U23 châu Á, là tâm điểm chú ý và được người hâm mộ vô cùng yêu mến.

Mặc dù anh nhận thẻ đỏ vì pha phạm lỗi thô bạo trong trận đấu quan trọng với Hàn Quốc, gây tranh cãi và suýt ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của đội tuyển, nhưng khi trở về nước, Nguyễn Đình Bắc vẫn được người hâm mộ tặng hoa và nhận được sự tôn trọng xứng đáng với một người hùng”.

Trang Sohu tiếp tục tán dương màn trình diễn của U23 Việt Nam, và cho rằng lứa cầu thủ hiện tại của đội sẽ chờ đón một tương lai tươi sáng ở phía trước.

“Nhìn lại giải đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam đã thể hiện phong độ mạnh mẽ ở vòng bảng. Nằm cùng bảng với Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Ả Rập Xê Út, họ đã thắng cả ba trận, trong đó có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Ả Rập Xê Út, loại đối thủ này khỏi giải đấu.

Ở vòng loại trực tiếp, Việt Nam đã đánh bại UAE trong hiệp phụ ở tứ kết để tiến vào bán kết. Mặc dù chịu thất bại nặng nề 3-0 trước đội tuyển U23 Trung Quốc ở bán kết, họ không bỏ cuộc, đã đánh bại Hàn Quốc trong loạt sút luân lưu ở trận tranh hạng ba để giành vị trí thứ ba đầy quý giá. Đây là thành tích tốt thứ hai của Việt Nam tại giải châu Á kể từ năm 2018.

Xuyên suốt giải đấu, U23 Việt Nam đã thi đấu 6 trận, đạt thành tích ấn tượng 5 thắng và 1 thua, ghi tổng cộng 10 bàn thắng và để thủng lưới 8 bàn, thể hiện phong độ ổn định và sự gắn kết toàn đội. Đội bóng trẻ này không chỉ giành được sự tôn trọng mà còn nâng cao niềm tin vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam, hứa hẹn một tương lai tươi sáng”.