Báo Trung Quốc tố U21 Việt Nam “gian lận”, dùng cầu thủ nam “cải trang” thành nữ

Sự cố tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) phạt nặng vẫn đang gây tốn rất nhiều giấy mực của truyền thông Trung Quốc. Sáng 18/6, trang Sohu bất ngờ đăng một bài bình luận có tiêu đề: “U21 Việt Nam đã phạm phải một vụ gian lận gây sốc! Cầu thủ nam cải trang thành nữ và ghi được 62 điểm, khiến FIVB đưa ra án phạt nặng!”.

Tuy FIVB không đưa ra lý do cụ thể khi thông báo phạt U21 Việt Nam, nhưng trang Sohu vẫn bình luận khá gay gắt:

“Bạn có tin được không? Đội bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đã cho các cầu thủ nam cải trang thành nữ ra sân, ghi được 62 điểm sau 3 trận đấu, biến đội tuyển thành một ẩn số.

FIVB đã mở một cuộc điều tra dữ dội và tước bỏ những chiến thắng của họ, khiến đội tuyển Việt Nam tụt dốc không phanh từ vị trí cao nhất xuống vị trí thấp nhất. Vụ bê bối hiếm hoi này trong giới thể thao đã phá vỡ nền tảng của sự cạnh tranh công bằng”.

Truyền thông Trung Quốc đưa ra nhiều bình luận sau khi U21 Việt Nam bị phạt nặng.

Trang Sohu cũng dùng từ “bất thường” để nói về cầu thủ Đặng Thị Hồng bên phía U21 Việt Nam:

“Khán giả và đối thủ là những người đầu tiên nhận thấy điều gì đó bất thường. Đặng Thị Hồng đã ghi được 21 điểm trước Indonesia, 15 điểm trước Serbia, và 26 điểm trước Canada.

Điều đáng chú ý hơn cả là ngoại hình của cô. Những bức ảnh cận cảnh do người hâm mộ đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Đặng Thị Hồng với yết hầu nổi rõ và giọng nói trầm khàn, khàn khàn, nam tính. Một VĐV của Serbia cũng phàn nàn với trọng tài rằng đây chắc chắn không phải là sức mạnh của một cầu thủ nữ…

Sự gian lận đã sụp đổ dưới sức nặng của những bằng chứng không thể chối cãi. Ngày 14/8, FIVB đã ra thông báo: Giới tính sinh học của Đặng Thị Hồng không đủ điều kiện tham gia các giải đấu bóng chuyền nữ!”.

Sohu cũng trích phát biểu của một chuyên gia thể thao của Trung Quốc: “Động cơ cơ bản sau vụ lùm xùm này là sự mất cân bằng về nguồn lực. Bóng chuyền Việt Nam đang thiếu nguồn lực, và việc sử dụng các biện pháp phi truyền thống để đạt được kết quả có thể dẫn đến việc tăng ngân sách, trong khi ngành thể thao Việt Nam đã cắt giảm ngân sách bóng chuyền trong những năm gần đây”.

Trong phần cuối bài viết, Sohu bình luận: “Tuyên bố của FIVB coi vụ việc của Đặng Thị Hồng là trường hợp gian lận vòng loại tồi tệ nhất trong lịch sử giải U21 thế giới. Liệu ai đã dàn dựng vụ việc đáng tiếc này?”.

Dù chưa có thông báo chính thức nhưng trang tin Trung Quốc vẫn kết luận rằng cầu thủ Việt Nam đã "cải trang" thành nữ.

Có thể thấy, những bình luận của Sohu là chưa thực sự khách quan. Khi thông báo án phạt cho U21 Việt Nam, FIVB chỉ khẳng định rằng cầu thủ Việt Nam không đủ tiêu chuẩn thi đấu, nhưng trong thông báo đó, FIVB không nêu rõ ai vi phạm và mắc lỗi gì.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cũng ra thông cáo báo chí khẳng định sẽ khiếu nại sau khi đội U21 chịu án phạt nặng từ FIVB.

Hiện án phạt cho U21 Việt Nam vẫn tiếp tục gây ra những tranh cãi với truyền thông trong nước và quốc tế.