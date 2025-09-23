Báo Trung Quốc: “Thật ê chề khi thua tuyển Việt Nam 2-7”

Trên sân nhà, tuyển futsal Trung Quốc buộc phải thắng tuyển Việt Nam nếu muốn níu kéo hy vọng đi tiếp ở vòng loại futsal châu Á 2026. Thế nhưng, đội chủ nhà tiếp tục gây thất vọng, thua đậm tuyển Việt Nam 2-7. Kết quả này khiến tuyển Trung Quốc chính thức bị loại sớm sau 2 trận thua.

Trận thua của đội nhà khiến truyền thông Trung Quốc vô cùng thất vọng. Rạng sáng 23/9, trang 163 đăng bài bình luận có tiêu đề: “Thật ê chề khi tuyển Trung Quốc thua tuyển Việt Nam 2-7 và bị loại sớm sau 2 thất bại liên tiếp”.

Theo bài viết này, sau khi nhiều đội tuyển bóng đá 11 người của Trung Quốc gây thất vọng, người hâm mộ nước này đã đặt hy vọng vào tuyển futsal khi toàn đội được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, tuyển futsal Trung Quốc lại tiếp tục làm nản lòng CĐV nhà.

“Kể từ khi trở về tay trắng ở vòng 18 đội vòng loại World Cup, đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc đã không thể vượt qua vòng loại World Cup 6 lần liên tiếp và hầu hết các đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc đều rơi vào thời kỳ khó khăn.

Giấc mơ vô địch Giải vô địch bóng đá trẻ thế giới của đội tuyển bóng đá U17 quốc gia đã tan vỡ, đội tuyển bóng đá U20 quốc gia đã bị đội tuyển Saudi Arabia đánh bại ngay trên sân nhà và bỏ lỡ Giải vô địch bóng đá trẻ thế giới.

Ngoài bóng đá 11 người truyền thống, người hâm mộ còn chờ đợi vào màn trình diễn của đội tuyển futsal ở vòng loại châu Á 2026. Bảng E, nơi có đội tuyển Trung Quốc, đang phải đối mặt với trận đấu thứ hai. Đối thủ là đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu này với đội tuyển Việt Nam là sự lặp lại của vòng loại năm ngoái. Năm ngoái, đội tuyển futsal Trung Quốc đã để thua đối thủ và bị loại khỏi vòng bảng sau 3 trận thua liên tiếp.

Ở lần tái ngộ này, ngoài việc nỗ lực giành quyền vào VCK, liệu họ có thể phục thù hay không cũng là một điểm nhấn quan trọng. Nhưng kết quả thật đáng kinh ngạc” – trang 163 viết.

Truyền thông Trung Quốc rất thất vọng khi đội nhà thua đậm tuyển Việt Nam.

Trong phần tiếp theo, trang 163 điểm lại những diễn biến chính trong trận thua 2-7 của tuyển futsal Trung Quốc trước tuyển Việt Nam. Trang 163 cũng cho rằng đây là một kết quả gây sốc và bóng đá Trung Quốc nói chung, đã bước vào “thời kỳ đen tối nhất”.

“Với tỷ số 1-2, 2-7, sau khi để thủng lưới 9 bàn trong 2 trận và phải nhận 2 trận thua liên tiếp, đội tuyển Trung Quốc đã bị loại khỏi vòng loại.

Ở lượt trận tiếp theo, họ chỉ có thể chiến đấu với đội tân binh của giải là Hồng Kông (Trung Quốc), cố gắng tránh bị loại một cách đáng xấu hổ với ba thất bại liên tiếp.

Phải nói rằng bóng đá Trung Quốc hiện nay, đặc biệt là bóng đá nam, thực sự đang trải qua thời kỳ đen tối nhất.

Khi chúng ta tập trung vào các đội tuyển châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc, thực tế là chúng ta không còn cùng đẳng cấp với họ nữa.

Riêng với môn futsal đội tuyển Trung Quốc còn lạc hậu hơn. Ngay cả khi so sánh với các đội như Lebanon và Việt Nam, khoảng cách vẫn rất lớn. Sự phát triển của đội tuyển futsal Trung Quốc vẫn còn một chặng đường dài phía trước”.

Tuyển Trung Quốc bị loại sớm sau trận thua tuyển Việt Nam.

Với tuyển futsal Việt Nam, trận thắng tối qua giúp toàn đội nối dài mạch trận thăng hoa, với chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp (gồm cả giao hữu) trong đó thắng tới 7, chỉ hòa 1.

Vào ngày mai (24/9), tuyển futsal Việt Nam sẽ chạm trán Lebanon. Chỉ cần hòa là thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ chính thức đoạt vé vào VCK với suất nhất bảng.