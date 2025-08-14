Báo Trung Quốc: “Sự cố tuyển Việt Nam bị xử thua đã làm rung chuyển giải thế giới”

“FIVB phạt nặng đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam: Sự cố xử thua làm rung chuyển giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới”, đây là tiêu đề bài viết vừa được trang 163 của Trung Quốc đăng tải, nói về sự việc liên quan tới đội đội bóng chuyền nữ U21 Việt Nam.

Trang 163 nhắc tới việc U21 Việt Nam bị xử thua 4/5 trận ở giải thế giới, đồng thời nghi ngờ về giới tính của VĐV Đặng Thị Hồng do cầu thủ này có một số kỹ năng vượt xa mức trung bình của nhiều VĐV nữ khác.

“Trong bối cảnh Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 đang diễn ra sôi nổi, đội tuyển Việt Nam đã bị FIVB xử phạt nặng vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. Sự việc này không chỉ khiến hầu như toàn bộ kết quả của đội tuyển Việt Nam bị hủy bỏ mà còn dấy lên làn sóng phản ánh sâu sắc về nguyên tắc cạnh tranh công bằng trong các sự kiện thể thao quốc tế.

Tranh cãi bắt đầu từ màn trình diễn bất thường của Đặng Thị Hồng, một cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Việt Nam. Chỉ cao 1,72 mét, ngôi sao chủ lực này đã có những màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng: 26 điểm trước Canada, 15 điểm trước Serbia và 21 điểm trước Indonesia. Khả năng bật nhảy ấn tượng và sức mạnh bùng nổ của cô, vượt xa mức trung bình của các cầu thủ có cùng chiều cao, đã gây ra lo ngại cho một số đội tuyển quốc tế.

FIVB ngay lập tức mở cuộc điều tra, yêu cầu Đặng Thị Hồng và cầu thủ khác phải trải qua xét nghiệm nhiễm sắc thể và xác minh giấy khai sinh cùng các giấy tờ liên quan khác. Kết quả điều tra cho thấy đội tuyển Việt Nam thực sự đã vi phạm” – trang 163 viết.

Trang 163 cho rằng sự cố U21 Việt Nam bị xử thua nhiều trận đã làm rung chuyển giải thế giới.

Theo trang 163, sự cố U21 Việt Nam đã gây ra những “phản ứng dây chuyền” trong các sự kiện thể thao trên thế giới:

“Sự cố này đã gây ra nhiều phản ứng dây chuyền. Thứ nhất, nó làm nổi bật sự phức tạp của việc công nhận giới tính trong các sự kiện thể thao quốc tế. Mặc dù các phương pháp kiểm tra khoa học có thể cung cấp cơ sở cho việc xét tuyển, nhưng việc đảm bảo cạnh tranh công bằng đồng thời bảo vệ quyền lợi của các vận động viên vẫn là một thách thức cấp bách. Thứ hai, nó phơi bày những lỗ hổng trong quy trình xét tuyển vận động viên của một số quốc gia thành viên. Các liên đoàn cần thiết lập các cơ chế giám sát nội bộ chặt chẽ hơn để ngăn chặn các sự cố tương tự tái diễn”.

Trang 163 cũng đưa ra một quan điểm rất đáng chú ý, là những án phạt của FIVB cần đảm bảo tính chất nhân văn của thể thao. Trang 163 cũng cho rằng chính FIVB cũng cần có những thay đổi trong cách quản lý của mình.

“Xét về góc độ giải đấu, hình phạt này bảo vệ nguyên tắc công bằng trong thể thao cạnh tranh. Nếu hành vi vi phạm của đội tuyển Việt Nam không được kiểm soát, chúng sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của các đội tuyển khác tham gia. Việc xử lý quyết liệt của FIVB gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến tất cả các quốc gia thành viên về cam kết kiên định của mình trong việc duy trì tính toàn vẹn của giải đấu. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc xử lý những sự cố như vậy đòi hỏi sự cân bằng giữa công lý thủ tục và những cân nhắc mang tính nhân văn, hướng đến sự cân bằng trong việc thực thi luật lệ.

Sự cố này mang lại những thông tin quan trọng cho việc tổ chức các giải đấu quốc tế trong tương lai. FIVB cần cải thiện hơn nữa hệ thống phân loại của mình, đặc biệt là trong các lĩnh vực nhạy cảm như xác minh giới tính, bằng cách xây dựng các tiêu chuẩn khoa học và minh bạch hơn. FIVB cũng nên tăng cường hướng dẫn cho các quốc gia thành viên để đảm bảo họ hiểu đầy đủ và tuân thủ các quy định liên quan”.

Sự cố liên quan tới U21 Việt Nam đã thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế.

Trước đó, trong ngày hôm qua (13/8), Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã có phản hồi chính thức về chuyện tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị xử phạt.

VFV khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký VĐV cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các vận động viên tham gia thi đấu. Tuy nhiên, quyết định về VĐV không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12/8. Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây đối với các VĐV của đội tuyển Việt Nam.

Vì vậy VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của VĐV cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam.

Hiện tại, án phạt đối với đội U21 Việt Nam vẫn đang thu hút sự quan tâm khá lớn từ truyền thông trong nước và quốc tế.