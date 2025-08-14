“Cái dớp đáng sợ” khiến tuyển Việt Nam có thể thất bại, tan mộng vào chung kết dù được “chấp tuổi”

Tại vòng bán kết giải vô địch nữ Đông Nam Á, trong khi Thái Lan chạm trán Myanmar thì chủ nhà Việt Nam với tư cách nhất bảng A sẽ chạm trán U23 Australia. Hai cặp đấu bán kết đều sẽ diễn ra ngày 16/8.

“Cái dớp đáng sợ” cho tuyển Việt Nam

Khác với các đội trẻ của bóng đá nam thì với bóng đá nữ, tuyển nữ Việt Nam từng khá nhiều lần phải trở thành “nạn nhân” mỗi khi đối đầu Australia và chúng ta cũng chưa từng thắng được đối thủ này.

Tính ở cấp ĐTQG, tuyển Việt Nam từng 3 lần gặp Australia với kết quả toàn thua với các tỷ số 0-8, 0-5 và 1-2, thủng lưới tổng cộng 15 lần mà chỉ ghi được 1 bàn vào lưới đối phương.

Tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2018, tuyển nữ Việt Nam từng gặp Australia (ngày 10/4/2018) tại SVĐ quốc tế Amman (Jordan), đây là trận đấu thứ hai ở bảng B vòng chung kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực phòng ngự nhưng có nhiều điểm yếu rõ rệt so với đối thủ. Thể hình và thể lực thua thiệt rõ rệt khiến các học trò của HLV Mai Đức Chung dễ dàng vỡ trận, bị thủng lưới từ phút thứ 8, sau đó bị dẫn 0-5 ngay trong hiệp 1 trước khi thua thêm 3 bàn trong hiệp hai. Trận thua quá đậm khiến cơ hội đi tiếp tại giải gần như khép lại.

Tuyển nữ Việt Nam từng nhiều lần bại trận trước tuyển Australia.

Ngày 6/3/2020, hai đội tái ngộ nhau ở trận lượt đi vòng play-off Olympic Tokyo 2020. Do chênh lệch rất lớn về trình độ, tuyển nữ Việt Nam thời điểm đó thực tế chỉ cố gắng hạn chế bàn thua trên sân khách đồng thời ghi được bàn vào lưới đối phương.

Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam vẫn bị “vỡ trận” trước sức mạnh tấn công của Australia. Với sự áp đảo toàn diện, đội bạn đã thắng với cách biệt 5-0.

Một tuần sau đó (ngày 11/3/2020), hai đội tái ngộ ở trận lượt về, diễn ra trên sân Cẩm Phả. Không có bất ngờ xảy ra khi tuyển nữ Việt Nam vẫn thất thủ 1-2, dù Huỳnh Như đã lập một siêu phẩm, còn Kim Thanh xuất sắc cản phá một quả penalty của đội bạn.

Ở cả 3 trận đấu kể trên, tuyển nữ Việt Nam đều phải chạm trán ĐTQG Australia vốn dùng lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, ngay cả khi Australia đá bằng đội hình U23 với lực lượng không phải tốt nhất, họ cũng từng đánh bại tuyển Việt Nam.

Vào năm 2008 tại giải nữ Đông Nam Á được tổ chức ở Việt Nam, đội chủ nhà đã gặp U23 Australia ở chung kết. Kết quả là đội bạn vẫn tỏ ra nhỉnh hơn và giành chiến thắng tối thiểu 1-0 để qua đó đoạt chức vô địch.

Thêm thống kê đáng lo

Ngoài thành tích đối đầu, có một thống kê khác khiến tuyển nữ Việt Nam phải quan ngại trước khi chạm trán U23 Australia ở bán kết giải nữ Đông Nam Á 2025. Theo đó, trong quá khứ, các ĐTQG của Australia (gồm U20 và U23) từng khá nhiều lần dự giải nữ Đông Nam Á và ở tất cả những lần đó, tuyển nữ Việt Nam đều không thể đoạt chức vô địch.

Giải nữ Đông Nam Á được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004. Trước giải năm nay thì U20 và U23 Australia từng có 5 lần dự đấu trường này. Trong 5 lần đó, đội bóng xứ Chuột túi 1 lần đăng quang (sau khi đánh bại tuyển nữ Việt Nam 1-0 ở chung kết năm 2008) còn 4 lần khác, chức vô địch lần lượt thuộc về U23 Nhật Bản (năm 2013), Thái Lan vào các năm 2015, 2016 và 2018.

Sức mạnh và kỹ chiến thuật của Australia thường nhỉnh hơn tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam không dễ phá dớp

Hai ngày nữa, tuyển nữ Việt Nam sẽ lại chạm trán U23 Australia ở bán kết giải nữ Đông Nam Á 2025. Thầy trò HLV Mai Đức Chung có chút ưu thế nhỏ khi được chơi trên sân nhà, bên cạnh đó, toàn đội cũng chơi khá ổn định, toàn thắng 3 trận vòng bảng để đứng đầu bảng A, trong đó có trận thắng Thái Lan.

Dù vậy, U23 Australia vẫn mang tới thách thức lớn cho tuyển nữ Việt Nam. Mặc dù là đội U23, nhưng Australia đã thể hiện động lực rất cao bằng cách kết thúc bảng B với vị trí nhì, đủ để tiến vào bán kết. Các cầu thủ trẻ của Australia thường sở hữu lối chơi nhanh nhẹn, thể hình vượt trội và khả năng tổ chức tấn công khá chuyên nghiệp, dù kinh nghiệm thi đấu quốc tế có thể còn hạn chế.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ cần tận dụng ưu thế bám biên, phối hợp linh hoạt và tận dụng tối đa các pha bóng cố định - những thế mạnh thường thấy ở đội bóng của HLV Mai Đức Chung. Trong khi đó, U23 Australia có thể khai thác tốc độ, xử lý cá nhân và tranh chấp thể lực. Sức trẻ có thể tạo ra áp lực lớn nếu đội Việt Nam chủ quan hoặc mất kiểm soát khu trung tuyến.

Tuyển nữ Việt Nam cần chuẩn bị thật tốt nếu không muốn tiếp tục "ôm hận" trước Australia.

Tuyển nữ Việt Nam chắc chắn đặt mục tiêu chiến thắng để tiến vào chung kết ngay tại “thánh địa” Lạch Tray. Song, U23 Australia cũng sẽ có động lớn bởi đây là đấu trường để họ khẳng định năng lực và tiềm năng tương lai.

Về cơ bản, tuyển nữ Việt Nam đang có lợi thế sân nhà, kinh nghiệm dày dạn và lực lượng ổn định. Nếu điều chỉnh chiến thuật phù hợp và duy trì tinh thần tập trung cao, họ hoàn toàn có khả năng kiểm soát thế trận. Với Australia, sự trẻ trung, tốc độ và thể lực có thể là yếu tố tạo đột biến.

Dự kiến đây sẽ là trận đấu căng thẳng giữa sức trẻ và bản lĩnh. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ cần chuẩn bị thật tốt nếu không muốn một lần nữa phải “ôm hận” trước các cô gái Australia.