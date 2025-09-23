Báo Trung Quốc sốc nặng khi đội nhà thua 2-7 trước tuyển Việt Nam

Tại lượt trận thứ hai vòng loại Futsal châu Á 2026, đội tuyển futsal Trung Quốc để thua tuyển Việt Nam với tỉ số 2-7. Dù có lợi thế sân nhà, đội bóng xứ tỷ dân lép vế hoàn toàn trong phần lớn thời gian trận đấu. Họ mắc nhiều sai lầm và liên tục phải vào lưới nhặt bóng bởi các tình huống tấn công biến hóa từ tuyển Việt Nam.

Với 0 điểm sau 2 lượt trận, tuyển Trung Quốc đã chính thức hết hi vọng giành vé đến VCK Futsal châu Á 2026. Kết quả này có thể coi là đáng thất vọng với đội bóng từng 11 lần dự giải châu Á và 3 lần góp mặt tại Futsal World Cup.

Tuyển Việt Nam thắng thuyết phục với tỉ số 7-2

Trang Baidu (Trung Quốc) bình luận về trận thua của đội nhà: “Đội tuyển futsal Trung Quốc đã sụp đổ trước tuyển Việt Nam với tỉ số gây sốc 2-7.

Chỉ trong 3 phút, tuyển Trung Quốc đã để thủng lưới 3 bàn, hàng phòng ngự của họ gần như không tồn tại. Ở phút đầu tiên, một pha đệm bóng cận thành; phút thứ hai, một tình huống phối hợp đá phạt góc; và phút thứ ba, một cú sút sượt qua đầu thủ môn.

Trước khi hiệp một kết thúc, tỉ số đã là 0-5, hàng phòng ngự của tuyển Trung Quốc liên tục bị xuyên thủng như tờ giấy. Trong hiệp hai, tuyển Trung Quốc đã cố gắng gỡ lại 2 bàn, nhưng cuối cùng, họ không thể thay đổi cục diện của trận thua đậm đà 2-7.

Vào cuối trận đấu, một số cầu thủ Trung Quốc đã cúi xuống, lấy tay che mặt, trong khi những người khác thở dài nhìn lên trời, sự tuyệt vọng và xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Tại giải Futsal châu Á năm 2024, tuyển Trung Quốc cũng để thua Việt Nam và xếp cuối bảng sau 3 trận thua liên tiếp. Lần này, tuyển Trung Quốc sẽ phải cố gắng thắng được tuyển Hong Kong (Trung Quốc) ở trận cuối để tránh một kết cục trắng tay”.

Việt Nam 7-2 Trung Quốc (vòng loại Futsal châu Á 2026)

Trang Sina (Trung Quốc) chỉ ra vấn đề đằng sau trận thua của tuyển Trung Quốc: “Khi sức mạnh của các đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc tiếp tục suy giảm, họ không còn nằm trong tốp đầu châu Á. Không chỉ bị các đội như Nhật Bản và Hàn Quốc bỏ xa, mà họ còn để thua trước các đối thủ như Việt Nam và Indonesia.

Còn nhớ vào ngày Mùng Một Tết Âm lịch 2022, tuyển Việt Nam đã thắng 3-1 trước tuyển Trung Quốc ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Đến vòng loại World Cup 2026, tuyển Trung Quốc để thua trước Indonesia.

Gần đây, các đội U17 và U20 Trung Quốc đều không thể vượt qua vòng loại World Cup. Tại đấu trường cấp CLB, Beijing Guoan trên sân nhà chỉ có được tỉ số hòa 2-2 với CLB CAHN. Rõ ràng, thành tích nói chung của bóng đá Trung Quốc tại những giải đấu châu Á đang đi xuống.

CLB CAHN suýt thắng Beijing Guoan ngay trên sân khách trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C2 châu Á 2025/26.

Con đường xây dựng hệ thống đào tạo trẻ cũng rất khó khăn. Nhiều câu lạc bộ đang chật vật tồn tại do thiếu khả năng tạo ra doanh thu. Các chương trình đào tạo trẻ thường chỉ nhằm mục đích giành suất tham dự giải đấu, khiến chất lượng khó được đảm bảo.

Nền tảng cầu thủ trẻ không vững chắc, với những điểm yếu về kiểm soát bóng, xử lý bóng và độ chính xác của các đường chuyền. Vậy nên, khi bước vào những giải đấu quốc tế ở áp lực cao, các cầu thủ lại càng mắc nhiều sai lầm dẫn đến thất bại”.