Báo Trung Quốc: “So với U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam ở vị thế vượt trội hơn hẳn”

“Tối 9/1, U23 Việt Nam giành thắng lợi 2-1 trước U23 Kyrgyzstan, qua đó giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt trận, vươn lên dẫn đầu bảng A và nắm lợi thế lớn để giành vé vào tứ kết”, trang 163.com (Trung Quốc) mở đầu bài viết.

U23 Việt Nam ăn mừng thắng lợi trước U23 Kyrgyzstan.

Phân tích chi tiết hơn, cây bút của trang tin này chỉ ra nguyên nhân giúp U23 Việt Nam có được kết quả tốt tại VCK U23 châu Á 2026:

“So với U23 Trung Quốc, đội chưa từng một lần vượt qua vòng bảng, thì U23 Việt Nam đã từng giành ngôi á quân vào năm 2018. Thành tích này rõ ràng vượt trội hơn hẳn so với U23 Trung Quốc.

Sau đó, những thành tích tốt trong những giải đấu gần đây, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2. Nhờ thế, họ có được kết quả bốc thăm thuận lợi, các đối thủ ở nhóm 3 và nhóm 4 là U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan không quá mạnh.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam thắng U23 Jordan 20. Đến lượt trận thứ hai, đối thủ của họ là một U23 Kyrgyzstan lần đầu dự giải, từng thua U23 Trung Quốc. Rõ ràng đây là đội bóng chỉ ở mức trung bình”.

U23 Trung Quốc dự giải U23 châu Á 6 lần nhưng mới chỉ có được 2 trận thắng.

Trong khi U23 Việt Nam đã giành trọn 6 điểm thì U23 Trung Quốc cũng có khởi đầu tạm ổn khi hòa U23 Iraq 0-0 ở ngày ra quân.

Do nằm ở nhóm hạt giống số 3, U23 Trung Quốc sẽ phải chạm trán với một đối thủ khá mạnh tại lượt trận tiếp theo. Đó là U23 Australia. Trước đó, U23 Australia đã giành thắng lợi 2-1 trước U23 Thái Lan để tạm dẫn đầu bảng D.

Một chiến thắng trước U23 Australia vào ngày 11/1 tới là điều bắt buộc với U23 Trung Quốc để mở ra cơ hội lần đầu vượt qua vòng bảng; hoặc ít nhất đội bóng này cũng cần có được một trận hòa để nuôi hi vọng.