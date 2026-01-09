Thắng nghẹt thở nhờ “đòn hiểm”, U23 Việt Nam coi như đoạt vé sớm vào tứ kết giải châu Á

Đối đầu U23 Kyrgyzstan, HLV Kim Sang-sik bất ngờ để tiền đạo Đình Bắc trên băng ghế dự bị và người thay thế là Quốc Việt. Trong khi đó, 10 cầu thủ còn lại ở đội hình xuất phát đều được giữ nguyên so với trận gặp Jordan.

Những con số thống kê phần nào cho thấy U23 Việt Nam đã gây khó khăn ra sao cho Kyrgyzstan. Suốt hiệp 1, đội bóng từ Trung Á chỉ kiểm soát bóng 45%, trong khi U23 Việt Nam là 54%. Đội bạn dứt điểm 13 lần nhưng đa phần trong số đó đều không gây ra nguy hiểm, trong đó chỉ có 2 trúng đích, còn U23 Việt Nam thực hiện 4 pha dứt điểm và cũng có 2 trúng đích.

Ít phút đầu trận, U23 Kyrgyzstan ý đồ đá phủ đầu trước tuyển Việt Nam, nhưng toan tính này không thành công, do tuyến giữa của U23 Việt Nam sớm giành được quyền kiểm soát bóng nhờ vào lối chơi gắn kết.

Giống với trận mở màn, U23 Việt Nam lại biết cách gây áp lực cho đối thủ và có được bàn mở tỷ số từ khá sớm. Phút 16, từ quả phạt góc của U23 Việt Nam, Lê Phát bị hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trên chấm 11m, thủ quân Khuất Văn Khang dễ dàng đánh lừa thủ môn Kyrgyzstan để mở tỷ số sau cú sút quyết đoán.

Việc để U23 Việt Nam ghi bàn buộc Kyrgyzstan phải dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, giống như trận trước, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn chơi phòng ngự rất chặt chẽ. Khả năng giữ cự ly đội hình tốt giúp U23 Việt Nam hoá giải được nhiều đợt lên bóng của đối phương.

U23 Việt Nam để đối thủ gỡ hoà cuối hiệp 1.

Suốt hiệp đấu, Kyrgyzstan dù nhỉnh hơn về thể lực và thể hình, nhưng họ cũng không thể tận dụng những lợi thế này để gây áp lực cho hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Đội bạn phải dùng nhiều phương án sút xa để tiếp cận cầu môn Trung Kiên nhưng phương án đó cũng không mang lại nhiều hiệu quả.

Không chỉ phòng ngự kín kẽ, U23 Việt Nam còn sẵn sàng tung ra những pha đáp trả khiến đối thủ phải thót tim. Xuân Bắc và Thái Sơn là những người đã tung ra những cú dứt điểm rất nguy hiểm nhưng đáng tiếc là không trở thành bàn thắng.

Trong thế trận lấn lướt, U23 Việt Nam bất ngờ mắc phải sai lầm và lập tức phải trả giá bằng bàn thua. Phút 44, Hiểu Minh có pha chuyền lỗi lãng xẹt, đưa bóng thẳng vào chân đối phương, tạo cơ hội cho Murzakhmatov băng lên tung cú sút ngoài vòng cấm không thể cản phá.

Sau hiệp 1 chơi tương đối thành công, U23 Việt Nam tiếp tục cho thấy bản lĩnh của mình ở hiệp hai, đặc biệt là HLV Kim Sang-sik thực hiện một số phương án thay đổi nhân sự, với việc Đình Bắc được tung vào sân.

Sự có mặt của Đình Bắc càng khiến những pha phản công của U23 Việt Nam trở nên đáng sợ hơn. Trong khi đó, Uzbekistan cũng thay người nhưng họ lại gặp khó trước sự lì lợm của hàng phòng ngự áo đỏ.

Trong suốt hiệp hai, những cơ hội nguy hiểm nhất đều thuộc về U23 Việt Nam. Lê Phát và Đình Bắc đều có những pha dứt điểm khiến khung thành đối thủ phải chao đảo.

Càng về cuối trận, Kyrgyzstan càng cho thấy dấu hiệu sốt ruột bởi một trận hoà với họ cũng coi như thất bại. Đội bạn vẫn chủ động lên bóng nhưng các pha tấn công của họ lại thiếu hẳn sự đột phá.

Khi Kyrgyzstan còn bế tắc, họ một lần nữa bị trừng phạt bởi “đòn hiểm” của U23 Việt Nam, đó là thứ vũ khí đá phạt góc.

Bàn thắng của U23 Việt Nam đến ở thời điểm rất nhạy cảm, vào phút 87 của trận đấu. Đình Bắc đá phạt góc, Lý Đức ở cánh đối diện chuyền ngược vào cấm cho Văn Thuận đánh đầu ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1.

U23 Việt Nam vẫn biết cách vượt lên ở thời điểm nhạy cảm.

Bàn thắng này trở thành dấu chấm hết cho hy vọng của Kyrgyzstan. Vài phút ít ỏi còn lại không đủ để đội bạn sửa sai, trong bối cảnh tất cả các cầu thủ Việt Nam đều vẫn chơi rất tập trung.

U23 Việt Nam bảo toàn chiến thắng 2-1. Với 6 điểm sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik coi như đã đoạt vé sớm vào tứ kết, còn Kyrgyzstan đã chính thức bị loại do trắng tay cả hai trận.

Trước mắt, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chuẩn bị hướng tới một kết quả có lợi trước chủ nhà Saudi Arabia ở lượt cuối. Nếu thành công, toàn đội có thể đứng nhất bảng, nhiều khả năng né được Nhật Bản (đội được đánh giá cực cao ở khả năng nhất bảng B) tại tứ kết.

Tỷ số chung cuộc: U23 Việt Nam 2-1 Kyrgyzstan

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam: