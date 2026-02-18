Báo Trung Quốc nói về CLB Việt Nam: “Họ như trúng xổ số độc đắc mùng 1 Tết nhưng hoá ra đó là nhầm lẫn”

Ngày 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên Đán), CLB CAHN của Việt Nam đã nhận được thông báo bị xử thua từ AFC. Vài ngày trước, CAHN thắng 4-0 trước Tampines Rovers (Singapore) tại tại vòng knock-out AFC Champions League Two 2025/26. Tuy nhiên, do sử dụng 2 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, nên CLB CAHN đã bị xử thua 0-3.

Thông tin trên lập tức thu hút giấy mực từ truyền thông Trung Quốc. Trang 163 đưa ra những bình luận tỏ ra bất ngờ:

“Hãy tưởng tượng bạn trúng giải độc đắc xổ số vào dịp Tết Nguyên đán, nhưng lại được thông báo rằng đó chỉ là lỗi máy móc và nhầm lẫn – ai có thể chịu đựng được sự thất vọng đó? Chính trong dịp Tết Nguyên đán này, đội bóng CAHN đã trải nghiệm cảm giác rơi từ nóc nhà xuống mặt đất một cách trực tiếp.

Họ đã đánh bại Tampines Rovers của Singapore với tỷ số 4-0 trên sân nhà, gần như chắc chắn giành được vé vào tứ kết AFC Champions League. Toàn đội và người hâm mộ trên khắp cả nước đều hân hoan, sẵn sàng ăn mừng Tết Nguyên đán. Nhưng điều gì đã xảy ra? Chỉ bốn ngày sau, một quả phạt đền được thổi, biến tỷ số 4-0 thành thất bại 0-3. Không chỉ chiến thắng vuột mất, họ còn phải nộp phạt hàng chục nghìn đô la. Toàn bộ vụ việc này bắt nguồn từ quy định cứng rắn của AFC”.

CLB CAHN từ thắng 4-0 đã bị xử thua 0-3.

AFC xác định CAHN đưa vào sân hai cầu thủ Rogerio Alves Dos Santos và Stefan Ingo Mauk trong khi họ thuộc diện không hợp lệ (đã nhận 3 thẻ vàng ở các trận trước đó). Trang 163 bình luận về sự việc này và cho rằng đội bóng của Việt Nam đã chịu thiệt hại nặng nề do lỗi của mình.

“Dù là do sự bất cẩn trong việc thực thi kỷ luật của đội hay do sự ảo tưởng và khao khát mạo hiểm của huấn luyện viên, cả hai cầu thủ thường xuyên nhận thẻ vàng đều đã xỏ giày và ra sân. Một trong số họ, thậm chí còn ghi một bàn thắng đẹp mắt, góp phần làm tăng thêm niềm vui cho chiến thắng vang dội. Điều này giống như việc vượt đèn đỏ khi lái xe; bạn nghĩ rằng không sao vì lúc đó bạn chưa bị cảnh sát dừng xe, mà không biết rằng camera đã ghi lại hình ảnh của bạn một cách rõ ràng.

Lần này, AFC thực sự không nương tay. Ngoài việc bị xử thua 0-3, CLB CAHN còn bị phạt số tiền lớn. Điều này giống như bạn đã nỗ lực hết sức để giành chiến thắng, nhưng cuối cùng lại không có điểm nào và bị thiệt hại về tài chính - vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?”.

Trang 163 tiếp tục bình luận: “Một số người có thể nghĩ rằng AFC đang làm quá mọi chuyện lên – chỉ có hai cầu thủ thôi mà, phải không? Ngay cả khi họ thắng, đó cũng chỉ là một chiến thắng một chiều. Nhưng luật lệ là luật lệ, và đó là điều quan trọng nhất trong bóng đá…

Đội bóng CAHN đang thực sự đứng trước nguy cơ bị loại. Họ đã dẫn trước 4-0 chung cuộc, tưởng chừng như bất khả chiến bại. Giờ đây, tổng tỷ số là 0-3, không chỉ đánh mất thế chủ động mà còn phải đối mặt với trận đấu quan trọng trên sân khách tại Singapore vào ngày 18. Nếu không thể điều chỉnh tâm lý, họ có thể bị loại ngay lập tức.

Sự việc này là lời nhắc nhở cho tất cả các cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá: đừng luôn cố gắng vượt qua giới hạn của luật lệ; hiểu rõ luật lệ là trách nhiệm lớn nhất mà bạn có thể gánh vác đối với sự nghiệp của mình. Nếu không, ngay cả khi bạn ghi được một bàn thắng ngoạn mục, bạn cũng có thể trở thành người hùng bi kịch với bàn thắng bị từ chối”.

Việc CLB CAHN bị xử thua đã thu hút sự chú ý từ truyền thông Trung Quốc.

Về phía CLB CAHN, HLV Mano Polking thừa nhận CLB CAHN chỉ có thể tự trách mình khi bị xử thua 0-3 trước Tampines Rovers, vì dùng cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu.

"Một sai lầm lớn và tôi không thích điều này chút nào. Nó có thể thay đổi cục diện trận đấu, thậm chí cả mùa giải. Nếu trở thành phía được hưởng lợi, tôi cũng không thích vì vẻ đẹp của bóng đá" - HLV Polking nói.

Nhà cầm quân người Brazil cho rằng sự việc có thể tránh được "nếu CLB và ban tổ chức giao tiếp tốt hơn và đơn giản hơn”.