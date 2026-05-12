Báo Trung Quốc nghi Australia “cố tình thua” Nhật Bản để gặp tuyển Việt Nam ở tứ kết

Cụ thể, trang 163 của Trung Quốc vừa có bài bình luận về giải U17 châu Á, đấu trường mà U17 nữ Việt Nam thua Nhật Bản 0-2 ở tứ kết, qua đó lỡ tấm vé dự VCK U17 nữ World Cup.

Chi tiết đáng lưu ý nhất trong bài bình luận của 163 chính là việc hãng truyền thông này đặt nghi vấn rằng U17 nữ Australia đã “cố tình thua” Nhật Bản ở lượt cuối vòng bảng, để tạo lợi thế khi được gặp U17 nữ Việt Nam ở tứ kết. Trong khi đó, Nhật Bản do thắng Australia nên bảo toàn ngôi đầu bảng B nhưng lại phải gặp đối thủ trên lý thuyết là mạnh hơn Việt Nam, đó là Hàn Quốc.

Trang 163 bình luận: “Không chỉ Trung Quốc, mà cả Triều Tiên và Australia cũng không gặp khó khăn gì khi tiến vào bán kết và giành vé vào vòng trong. Triều Tiên đã thi đấu rất tốt ở vòng bảng, thậm chí còn đánh bại Hàn Quốc 3-0 ở vòng ba; Australia là một đội mạnh ngay từ đầu và họ có cơ hội tốt để giành chiến thắng trước Việt Nam…

Nhưng ai cũng biết rằng đội tuyển Úc đã cố tình thua Nhật Bản. Nếu thắng, họ sẽ đứng đầu bảng và đối đầu với đội tuyển Hàn Quốc hùng mạnh ở vòng loại trực tiếp; nếu thua, họ sẽ gặp đội tuyển Việt Nam yếu hơn, khiến thất bại càng có lợi hơn. Ai cũng sẽ chọn thua, vì tránh đối đầu với đội mạnh sẽ tăng cơ hội đi tiếp”.

Trang 163 còn tiếp tục bình luận: “Phải nói rằng vòng đấu loại trực tiếp của Giải vô địch U17 châu Á lần này là một sự pha trộn giữa niềm vui và nỗi buồn. Trung Quốc, Triều Tiên và Australia về cơ bản đã giành được vé vào bán kết, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc phải cạnh tranh quyết liệt, với một trong hai đội chắc chắn sẽ bị loại”.

Về cơ bản, những bình luận của trang 163 chỉ mang tính chất cá nhân, với quan điểm chủ quan của tác giả. Nếu nhìn nhận một cách khách quan hơn, rất khó để cho rằng U17 nữ Australia đã “cố tình thua” Nhật Bản hòng được gặp U17 nữ Việt Nam ở tứ kết.

Bởi xét tương quan sức mạnh, Nhật Bản vẫn được đánh giá “cửa trên” so với Australia. Với hàng công mạnh như vũ bão, các cô gái Nhật Bản đã dễ dàng hạ Lebanon 13-0, thắng Ấn Độ 3-0 sau đó cũng dễ dàng vượt qua Australia ở lượt cuối vòng bảng với tỷ số 5-0. Rõ ràng, ngay cả khi đá với hơn 100% khả năng của mình, Australia cũng khó vượt qua được Nhật Bản.

Sức mạnh của U17 nữ Nhật Bản cũng tiếp tục được khẳng định ở vòng tứ kết khi họ vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 1-0.

Như vậy, tất cả các cặp đấu vòng tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026 đã chính thức kết thúc. Bốn đội gồm chủ nhà Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và Australia đã giành vé vào bán kết, đồng thời cũng sở hữu tấm vé dự VCK U17 nữ World Cup. Đây cũng là kịch bản không hề bất ngờ tại giải năm nay.