Dư luận Trung Quốc xôn xao khi đội nhà sắp gặp tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup

Theo tin từ truyền thông Trung Quốc, LĐBĐ nước này (CFA) đã chính thức xác nhận sẽ cử ĐTQG tham dự giải đấu mới mang tên FIFA ASEAN Cup, dự kiến khởi tranh trong tháng 9 tới. Theo trang 163, thông tin này lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận Trung Quốc.

Trang 163 đưa tin: “Tuyển Trung Quốc đã xác nhận tham gia FIFA ASEAN Cup 2026. Tuyển Trung Quốc lọt vào nhóm 1 của giải đấu và sẽ tranh tài với Ấn Độ cùng nhiều đội mạnh khác đến từ Đông Nam Á.

Thông tin này mau chóng gây ra cuộc tranh luận rộng rãi trong làng bóng đá Trung Quốc, khiến người hâm mộ vô cùng háo hức và tranh luận rất sôi nổi.

Là một giải đấu quốc tế lớn mới trong khu vực, FIFA ASEAN Cup 2026 đã thu hút rất nhiều sự chú ý trong bóng đá châu Á. Giải đấu quy tụ những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á, khiến cho trình độ cạnh tranh tổng thể trở nên rất cao.

Điều này cũng có nghĩa là đội tuyển Trung Quốc sẽ trở thành đối thủ mạnh của các đội tuyển ASEAN như Việt Nam, Indonesia, hay cả Thái Lan”.

Dư luận Trung Quốc xôn xao khi đội nhà sắp dự FIFA ASEAN Cup.

Trang 163 cũng dành lời khen ngợi cho sự vươn lên của các đội tuyển Đông Nam Á trong đó có tuyển Việt Nam:

“Những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của bóng đá Đông Nam Á là điều rất đáng chú ý. Các đội tuyển như Việt Nam, Thái Lan và Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ trẻ và lối chơi chiến thuật chín chắn.

Lối chơi chính của họ nhanh, linh hoạt và khéo léo, kết hợp với kỹ thuật rê bóng điêu luyện, điều này đã gây khó khăn cho đội tuyển quốc gia Trung Quốc trong nhiều trận đấu giao hữu.

Giải đấu FIFA ASEAN Cup lần này vừa là thách thức vừa là cơ hội tuyệt vời để đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc rèn luyện kỹ năng”.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao trình độ của các đội hàng đầu Đông Nam Á trong đó có tuyển Việt Nam.

Cũng theo trang 163, tuyển Trung Quốc từng nhiều lần phải hứng chịu những kết quả đáng thất vọng khi sang thi đấu ở các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Ở giải đấu sắp tới, tuyển Trung Quốc cần “không được phép thật bại”.

“Từ góc độ dư luận, đội tuyển Trung Quốc thực sự "không thể để thua" trong giải đấu này.

Trong mắt người hâm mộ, tuyển Trung Quốc đã có lợi thế về sức mạnh trên lý thuyết khi đối đầu với các đội bóng Đông Nam Á. Nếu họ thi đấu không tốt tại FIFA ASEAN Cup lần này và phải chịu thất bại bất ngờ, điều đó chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng phẫn nộ lớn trong dư luận. Điều này buộc toàn đội phải nghiêm túc trong mỗi trận đấu và cống hiến hết mình”.

Trang 163 cho rằng tuyển Trung Quốc với những áp lực, cần phải cố gắng hết sức khi dự FIFA ASEAN Cup:

“Tuyển Trung Quốc sẽ góp mặt với những đội bóng hàng đầu tại FIFA ASEAN Cup, điều này mang lại cả cơ hội lẫn áp lực. Đội có thể vừa rèn luyện kỹ năng bằng cách giao tranh với các đội mạnh đến từ Ấn Độ và Đông Nam Á, vừa hoàn thiện đội hình và chiến thuật của mình.

Họ cũng cần phải gánh vác những kỳ vọng của thế giới bên ngoài, duy trì sức mạnh của bản thân và tránh mọi rắc rối. Hi vọng tuyển Trung Quốc sẽ trân trọng cơ hội tham gia này, cống hiến hết mình trên sân và đền đáp sự ủng hộ của người hâm mộ bằng màn trình diễn xứng đáng”.