Báo Trung Quốc muốn đội nhà “bắt chước” U23 Việt Nam khi dự giải tranh suất World Cup

Theo kết quả bốc thăm tại VCK giải U17 châu Á 2026, U17 Trung Quốc rơi vào “bảng tử thần” cùng với Nhật Bản, Indonesia và Qatar. Đây hứa hẹn sẽ là bảng đấu hấp dẫn bậc nhất ở giải đấu sắp tới.

Đáng lưu ý, trang New.QQ của Trung Quốc vừa đưa ra bình luận cho rằng đội nhà cần lấy U23 Việt Nam làm một tấm gương để hướng tới kết quả bất ngờ trước Nhật Bản. Theo New.QQ, U17 Trung Quốc đang được dẫn dắt bởi HLV người Nhật Bản Bin Ukishima, và nhà cầm quân này cũng có thể đánh bại đội bóng quê hương, giống như cách mà HLV Kim Sang-sik dẫn U23 Việt Nam hạ gục Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á 2026.

“U17 Trung Quốc cần hướng tới trọng tâm ở hai trận gặp Indonesia và Qatar. Còn về trận gặp Nhật Bản, liệu HLV Bin Ukishima sẽ dẫn dắt U17 Trung Quốc như thế nào, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chính Bin Ukishima.

Câu hỏi cần đặt ra là liệu Bin Ukishima sẽ tiếp cận thử thách khi dẫn dắt U17 Trung Quốc đấu Nhật Bản như thế nào? Hãy nhìn vào 2 bài học từ HLV Kim Sang-sik của U23 Việt Nam và HLV Shin Tae-yong ở U23 Indonesia.

Nhiều người luôn nghĩ rằng U23 Việt Nam và cả Indonesia đều yếu hơn U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, hai HLV Kim Sang-sik và Shin Tae-yong đều không nương tay khi đối đầu với Hàn Quốc, thậm chí còn khiến các đồng hương của họ phải chịu nỗi xấu hổ. Vậy Bin Ukishima có kỹ năng giống HLV Kim Sang-sik và Shin Tae-yong hay không? Đây có thể là một điểm nhấn lớn khác ở giải U17 châu Á 2026” – trang New.QQ bình luận.

Báo Trung Quốc cho rằng đội nhà cần học theo thầy trò HLV Kim Sang-sik nếu muốn vượt qua U17 Nhật Bản.

Trang New.QQ cũng trích quan điểm của phóng viên kỳ cựu Ma Dexing, cho rằng U17 Trung Quốc đang có cơ hội lớn được góp mặt ở U17 World Cup 2026.

Phóng viên Ma Dexing nhận định rằng U17 Trung Quốc đủ khả năng để đánh bại 2 đội Indonesia và Qatar. Nếu giành 6 điểm ở hai trận này, U17 Trung Quốc sẽ thênh thang cơ hội vào tứ kết ngay cả khi thua Nhật Bản.

Theo thể thức, giải U17 châu Á 2026 cũng mang tính chất là vòng loại World Cup. Sẽ có 8 đội đứng đầu (các suất vào tứ kết) chính thức đoạt vé dự ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất thế giới.

Với U17 Việt Nam, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ nằm bảng C ở giải châu Á cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE.