Báo Trung Quốc lo lắng khi đội nhà cùng bảng với tuyển Việt Nam ở giải tranh vé World Cup

Theo kết quả bốc thăm tại VCK U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Việt Nam nằm bảng A cùng Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar. Đây được coi là bảng đấu rất hấp dẫn, mang tính cạnh tranh cao khi các đội được đánh giá không chênh lệch nhiều về trình độ.

Đáng lưu ý, trang Sohu của Trung Quốc vừa có bài phân tích sau lễ bốc thăm chia bảng. Bài viết cho rằng dù nắm lợi thế chủ nhà nhưng U17 nữ Trung Quốc đang đối mặt với khó khăn lớn trước sự cạnh tranh của U17 nữ Việt Nam và Thái Lan.

Trang Sohu phân tích về U17 nữ Việt Nam: “Có thể nói rằng các đối thủ trong bảng này đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Với U17 nữ Việt Nam, rõ ràng là họ đã có những bước tiến đáng kể trong những năm gần đây. Họ đã đạt được những kết quả xuất sắc tại Giải vô địch bóng đá nữ U16 Đông Nam Á năm 2020 và 2021, thể hiện tinh thần đồng đội mạnh mẽ.

Chiến thuật của đội tuyển Việt Nam rất linh hoạt và đa dạng, họ kiểm soát nhịp độ trận đấu rất tốt thông qua việc kiểm soát bóng. Về phía đội tuyển Trung Quốc, họ cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc kiểm soát khu vực giữa sân và các pha tranh chấp thể lực để đối phó với lối chơi chuyền bóng và kiểm soát bóng của U17 nữ Việt Nam”.

Báo Trung Quốc đánh giá rất cao U17 nữ Việt Nam.

Bài viết cũng dành những lời khen cho Thái Lan: “Bóng đá nữ Thái Lan đã nổi lên như một thế lực đáng gờm ở Đông Nam Á trong những năm gần đây, đặc biệt là ở cấp độ trẻ. Họ đã thể hiện xuất sắc tại Giải vô địch bóng đá nữ U-16 châu Á AFC 2019, cho thấy kỹ năng kỹ thuật và chiến thuật tuyệt vời.

Tốc độ và sự nhanh nhẹn là điểm mạnh nhất của Thái Lan; họ rất giỏi trong các pha phản công nhanh, khai thác những khoảng trống trong hàng phòng ngự đối phương. Đội tuyển Trung Quốc cần phải cảnh giác với những pha tấn công cánh nhanh chóng của Thái Lan, đặc biệt là trong các tình huống cố định và phản công”.

Trong khi đó, Sohu cho rằng Myanmar sẽ là đội yếu nhất ở bảng A. Tuy nhiên, U17 nữ Trung Quốc cũng không được chủ quan khi đối đầu Myanmar:

“Mặc dù đội Myanmar nhìn chung khá yếu, nhưng họ đã dần phát triển được phương pháp đào tạo cầu thủ trẻ độc đáo của riêng mình. Thể lực và tinh thần chiến đấu là những lợi thế chính của Myanmar; khả năng phục hồi trên sân của họ thường khiến đối thủ bất ngờ. Đội tuyển Trung Quốc cần phải hết sức cảnh giác khi đối đầu với Myanmar và tránh chủ quan trong suốt trận đấu”.

Trang Sohu bình luận thêm: “Đối mặt với những đối thủ mạnh, đội tuyển bóng đá nữ U17 Trung Quốc sẽ cần nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt tại sự kiện bóng đá châu Á này”.

Theo thể thức, giải U17 nữ châu Á 2026 cũng mang tính chất là vòng loại World Cup. Chỉ có 4 đội đứng đầu (vào bán kết) sẽ được dự U17 nữ World Cup 2026 tại Morocco.

Giải U17 nữ châu Á sẽ khởi tranh từ ngày 1 đến 17/5 tới tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.



