Báo Trung Quốc mơ đội nhà cùng Việt Nam, Nhật Bản… lập liên đoàn riêng để tăng cơ hội dự World Cup

“AFC đang chia thành liên đoàn Đông Á và Tây Á, cho phép tuyển Trung Quốc có cơ hội tham dự World Cup thường xuyên hơn”, đây là tiêu đề bài viết vừa được đăng tải trên trang 163 của Trung Quốc trưa 19/10.

Theo trang 163, một số nguồn tin gần đây khẳng định rằng Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) do bất mãn với các chính sách của AFC, có thể sẽ dẫn đầu một “cuộc nổi loạn” và lên kế hoạch rút khỏi liên đoàn châu Á.

AFC bị cáo buộc đưa ra những quyết định thiên vị cho một số quốc gia thuộc khu vực Tây Á, đặc biệt là Qatar và Saudi Arabia, bao gồm cả hệ thống thi đấu ở AFC Champions League lẫn việc AFC chọn Qatar và Saudi Arabia là 2 quốc gia chủ nhà ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026.

“AFC từ lâu đã bị các tập đoàn Tây Á chi phối, và chính sách của họ có xu hướng thiên vị một số đội bóng Tây Á. Kết quả là, các đội bóng Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, cũng như các đội bóng Đông Nam Á như Việt Nam, Indonesia và Úc, thường xuyên phải đối mặt với sự đối xử bất công (bóng đá Trung Quốc thậm chí còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn), dẫn đến sự bất mãn đáng kể trong các hiệp hội bóng đá Đông Á và Đông Nam Á này với các chính sách của AFC.

Thậm chí, ngay cả khu vực Tây Á cũng có một số quốc gia không hài lòng với chính sách của AFC. Phía Iraq chỉ trích AFC, đặt câu hỏi tại sao Qatar và Saudi Arabia lại được nghỉ nhiều ngày hơn, và tại sao vòng loại World Cup không tổ chức ở một địa điểm trung lập” – 163 viết.

Trang 163 cho rằng LĐBĐ Nhật Bản muốn rút khỏi AFC để thành lập liên đoàn riêng.

Cũng theo 163, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản hiện đang xem xét thành lập một Liên đoàn Bóng đá Đông Á (EAFC) để đối trọng với AFC, vốn bị chi phối bởi các tập đoàn tài chính Tây Á. Khi đó, nhiều đội khác ở châu lục có thể gia nhập liên đoàn Đông Á mới trong đó có Việt Nam.

“Nếu điều này xảy ra, AFC hiện tại, với 47 thành viên, có thể sẽ chứng kiến tất cả các đội Trung Á xuống chơi ở Liên đoàn Bóng đá Tây Á. Các đội Đông Nam Á và Nam Á có thể xuống chơi ở Liên đoàn Bóng đá Đông Á. Úc có thể sẽ bị thuyết phục rút lui và trở về Liên đoàn Bóng đá Châu Đại Dương. Vì Châu Đại Dương đã có 1,5 suất World Cup, Úc có lẽ sẽ không muốn dấn thân vào vùng nước đục ngầu của bóng đá châu Á. Điều này sẽ khiến Liên đoàn Bóng đá Tây Á còn 24 đội và Liên đoàn Bóng đá Đông Á còn 22 đội, khiến hai đội cân bằng về số lượng.

FIFA đã phân bổ 8,5 suất tham dự World Cup cho châu Á, và các liên đoàn Đông Á và Tây Á có thể sẽ nhận được bốn suất. 0,5 suất còn lại có thể sẽ được chia đều cho Đông Á và Tây Á, với mỗi đội có thể sẽ thi đấu trên sân trung lập, đảm bảo sự công bằng cho cả hai bên” – trang 163 phân tích.

163 cho rằng nếu lập liên đoàn riêng, các đội ở Đông Á trong đó có Trung Quốc, Việt Nam... sẽ tăng cơ hội dự World Cup.

Cũng theo trang báo của Trung Quốc, nếu nếu Liên đoàn Bóng đá mới được thành lập, các đội trong đó có Trung Quốc, Việt Nam.. sẽ tăng cơ hội được dự World Cup.

“Nếu điều này thực sự xảy ra, thì đây sẽ là một lợi ích to lớn cho bóng đá Trung Quốc và một số đội khác. Ít nhất thì các đội sẽ không còn phải di chuyển quãng đường dài để tham gia vòng loại World Cup.

Trong bóng đá Đông Á, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể sẽ không gặp khó khăn gì trong việc đảm bảo một suất tham dự World Cup, khiến đội tuyển bóng đá quốc gia, Triều Tiên, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam… sẽ cạnh tranh cho 2,5 suất còn lại. Rõ ràng, việc những đội này cạnh tranh nhau cũng dễ dàng hơn hẳn so với việc phải cạnh tranh với các đội ở Tây Á”.

Trong phần cuối bài viết, trang 163 kết luận: “Do đó, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc nên hoàn toàn ủng hộ đề xuất thành lập Liên đoàn bóng đá Đông Á của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, vì điều này sẽ rất có lợi cho tuyển Trung Quốc trong việc giành suất dự World Cup”.

Trang 163 cho rằng việc AFC tách làm 2 sẽ có lợi cho nhiều đội ở Đông Á trong đó có Việt Nam.

Hiện tại, vẫn chưa rõ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản có thực sự muốn tách khỏi AFC để thành lập liên đoàn riêng hay không. Tuy nhiên, việc AFC được tách làm 2 liên đoàn riêng (Tây Á và Đông Á) khả năng vẫn là kịch bản khó xảy ra trong tương lai gần.