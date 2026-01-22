Báo Trung Quốc loan tin U23 Việt Nam kháng cáo lên AFC sau trận thua ở bán kết

“Sau chiến thắng 3-0, U23 Trung Quốc đã ăn mừng quá sớm! U23 Việt Nam không chấp nhận thất bại và quyết định kháng cáo, yêu cầu hủy bỏ thẻ đỏ” – đây là tiêu đề bài viết được trang Sohu (Trung Quốc) đăng tải vào tối 21/1.

Trang Sohu bất ngờ loan tin rằng U23 Việt Nam đã kháng cáo lên AFC, yêu cầu hủy bỏ chiếc thẻ đỏ dành cho hậu vệ Lý Đức.

“U23 Trung Quốc đã đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 3-0, lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào chung kết giải châu Á. Trong khi người hâm mộ Trung Quốc đang ăn mừng, U23 Việt Nam lại đang trong tình trạng hỗn loạn! Toàn đội tràn đầy bất bình, không những không chấp nhận thất bại mà còn trực tiếp khiếu nại lên ban tổ chức giải đấu, chỉ ra nhiều quyết định sai lầm của trọng tài và yêu cầu hủy bỏ thẻ đỏ của Phạm Lý Đức. Cảnh tượng lúc đó hoàn toàn gây tranh cãi.

Hơn cả thất bại, việc thiếu hụt nhân sự và những quyết định gây tranh cãi của trọng tài là hai vấn đề chính mà U23 Việt Nam khó chấp nhận nhất, họ cho rằng trận đấu về cơ bản là không công bằng và có những yếu tố ngoài sân cỏ ảnh hưởng đến kết quả” – Sohu viết.

Truyền thông Trung Quốc bất ngờ loan tin U23 Việt Nam kháng cáo lên AFC vì tấm thẻ đỏ của Lý Đức.

Trang Sohu tiếp tục nói về pha bóng dẫn tới thẻ đỏ của Lý Đức, đồng thời cho rằng U23 Việt Nam đã “bất bình” với các trọng tài:

“Bị dẫn trước hai bàn và tuyệt vọng muốn lật ngược tình thế, Phạm Lý Đức đã có va chạm với cầu thủ Trung Quốc và bị nhận thẻ đỏ trực tiếp. U23 Việt Nam khẳng định đây là một quyết định vô căn cứ, lập luận rằng các đoạn phim chiếu lại chỉ cho thấy một cú đẩy nhẹ trong lúc nóng giận, không phải là hành động trả đũa ác ý, và không có chấn thương thực sự. Họ cho rằng việc trọng tài vội vàng rút thẻ mà không xem lại toàn bộ đoạn phim đã khiến U23 Việt Nam chỉ còn 10 người, chấm dứt hy vọng lật ngược tình thế của họ”.

Trang Sohu tái khẳng định U23 Việt Nam kháng cáo lên AFC và cho rằng điều này có thể gây ảnh hưởng tới U23 Trung Quốc:

“Sau trận đấu, U23 Việt Nam đã có lập trường kiên quyết, không chịu thừa nhận thất bại và ngay lập tức kháng cáo để yêu cầu trọng tài sửa sai và hủy bỏ thẻ đỏ của Phạm Lý Đức…

Mặc dù U23 Trung Quốc đã tiến vào chung kết, nhưng việc Việt Nam kháng cáo chắc chắn làm tăng thêm sự không chắc chắn cho các trận đấu tiếp theo, và chiến thắng 3-0 này vẫn có thể đang chờ phán quyết cuối cùng!”.

Rõ ràng, những thông tin mà Sohu đưa ra là hoàn toàn không có cơ sở. Phía U23 Việt Nam hay VFF hoàn toàn không hề đề cập tới khả năng kháng cáo lên AFC sau trận bán kết.

Bản thân HLV Kim Sang-sik khi phát biểu trong buổi họp báo sau trận cũng thừa nhận U23 Trung Quốc xứng đáng vào chung kết, đồng thời U23 Việt Nam sẽ nỗ lực hướng tới trận tranh hạng Ba.

HLV Kim Sang-sik phát biểu: “Chúng tôi còn trận tranh hạng 3 với Hàn Quốc và cả đội tập trung hết mình ở trận đấu này.

Chúc mừng U23 Trung Quốc vào đến trận chung kết, họ là đội bóng mạnh tại giải đấu năm nay. Hôm hay, chúng tôi có phần bất ngờ với lối chơi của họ ngay từ hiệp một. Họ đã chơi xuất sắc”.

Tin đồn U23 Việt Nam kháng cáo lên AFC vè thẻ đỏ của Lý Đức hoàn toàn không có cơ sở.

Trong khi đó, bản thân Lý Đức cũng đã lên tiếng xin lỗi sau tấm thẻ đỏ ở trận bán kết. Anh trải lòng: “Lời xin lỗi không bao giờ đủ. Tôi xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ đội bóng”.

Những lời phát biểu của HLV Kim Sang-sik hay Lý Đức là sự khẳng định rằng U23 Việt Nam hoàn toàn chấp nhận thất bại, và sẽ không có chuyện U23 Việt Nam kháng cáo lên AFC.