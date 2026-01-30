Báo Trung Quốc lo sợ Đình Bắc đánh bại sao đội nhà ở giải thưởng đặc biệt

Thêm một lần nữa truyền thông Trung Quốc lại phải tốn giấy mực để nói về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam. Sáng 30/1, trang 163 của Trung Quốc đăng một bài viết có tiêu đề: “Nguyễn Đình Bắc có thể giành trọn 2 giải thưởng cuối cùng, bỏ xa Li Hao và Xiang Yuwang của Trung Quốc”.

Theo 163, Đình Bắc đang đứng trước cơ hội rất lớn để sở hữu 2 danh hiệu cá nhân, đó là trở thành Cầu thủ có ảnh hưởng nhất và chủ nhân Bàn thắng đẹp nhất tại giải U23 châu Á 2026.

“Hai giải thưởng cuối cùng của giải vô địch U23 châu Á vẫn chưa ngã ngũ! Ngôi sao của Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc, có thể sẽ giành cả hai giải Cầu thủ có ảnh hưởng nhất và Bàn thắng đẹp nhất, vượt qua thủ môn Li Hao và tiền đạo Xiang Yuwang của Trung Quốc.

Theo dữ liệu thời gian thực từ trang web của AFC, tỷ lệ phiếu bầu của Nguyễn Đình Bắc cho danh hiệu Cầu thủ có ảnh hưởng nhất, thực sự vượt xa cầu thủ Trung Quốc đang đứng ở vị trí thứ hai. Đình Bắc đã nhận được tới 86,08% số phiếu bầu, bỏ xa người về nhì là Li Hao với chỉ 9,56%. Tiền đạo người Việt Nam nhiều khả năng sẽ giành được giải thưởng này” – trang 163 viết.

Trang tin của Trung Quốc cũng dành những bình luận khen ngợi màn trình diễn của tiền đạo người Nghệ An:

“Tại giải U23 châu Á năm nay, U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần thứ hai lọt vào bán kết, và xuất sắc đánh bại Hàn Quốc để giành HCĐ, một lần nữa tạo cột mốc đáng nhớ cho bóng đá Việt Nam. Là ngôi sao sáng giá của đội, cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Đình Bắc đóng vai trò then chốt, ghi 4 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo, giúp anh giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu”.

Trang tin Trung Quốc cho rằng Đình Bắc có thể chiến thắng ở cả 2 danh hiệu cuối cùng là Cầu thủ ảnh hưởng nhất và chủ nhân bàn thắng đẹp nhất giải U23 châu Á 2026.

Trong phần cuối, trang 163 bất ngờ kêu gọi người hâm mộ ở Trung Quốc hãy vào bầu chọn cho 2 cầu thủ đội nhà, để họ có thể “lội ngược dòng ngoạn mục” trước Đình Bắc.

“Liệu Li Hao và Xiang Yuwang có thể tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục, vượt qua Đình Bắc của Việt Nam để giành giải Cầu thủ có ảnh hưởng nhất và Bàn thắng đẹp nhất? Tất cả phụ thuộc vào hành động của người hâm mộ Trung Quốc trong 24 giờ tới! Hãy cùng nhau đoàn kết để bình chọn cho họ!”.

Ở danh hiệu Cầu thủ có ảnh hưởng nhất giải U23 châu Á 2026, Đình Bắc sẽ cạnh tranh cùng 9 đề cử khác gồm Ryunosuke Sato (Nhật Bản), thủ môn Li Hao (Trung Quốc), Ali Azaizeh (Jordan), Leonardo Shahin (Lebanon), Rakan Al Ghamdi (Saudi Arabia), Mathias Macallister (Úc), Ali Al Memari (UAE), Kim Do-hyun (Hàn Quốc) và Sardorbek Bakhromov (Uzbekistan).

Trong khi đó, với danh hiệu bàn thắng đẹp nhất, Đình Bắc được đề cử với pha đánh đầu vào lưới U23 UAE trong trận tứ kết. Các đối thủ còn lại của Đình Bắc trong cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất vòng knock-out có bàn thắng của Ali Azaizeh (U23 Jordan) ghi vào lưới U23 Nhật Bản ở tứ kết, bàn thắng của Mansoor Al Menhali (UAE) ghi vào lưới U23 Việt Nam ở tứ kết, pha ghi bàn của Xiang Yuwang (U23 Trung Quốc), ghi vào lưới U23 Việt Nam ở bán kết và bàn thắng của Kosei Ogura (U23 Nhật Bản) ghi vào lưới U23 Trung Quốc ở chung kết.