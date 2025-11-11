Báo Trung Quốc đưa tin nhầm lẫn về U22 Việt Nam ngay trước thềm giải đấu quan trọng

Sáng 11/11, trang 163 của Trung Quốc đăng bài nhận định trước cặp đấu giữa U22 Trung Quốc gặp U22 Việt Nam ở lượt trận mở màn tại Panda Cup 2025 (ngày 12/11).

Khi đánh giá về U22 Việt Nam, trang 163 đã nhầm lẫn khi cho rằng đội quân của HLV Kim Sang-sik đang là đương kim vô địch ở đấu trường SEA Games.

“Tại Panda Cup lần này, đối thủ đầu tiên của U22 Trung Quốc chính là U22 Việt Nam. Đây chính là nhà đương kim vô địch ở giải U23 Đông Nam Á.

Ngoài ra, U22 Việt Nam cũng đang là nhà vô địch của giải bóng đá nam Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) và họ đang chuẩn bị bảo vệ chức vô địch” – trang 163 viết.

Trang 163 nhầm lẫn khi cho rằng U22 Việt Nam đang là đương kim vô địch ở SEA Games.

Thực tế, thông tin mà 163 vừa đăng tải là không chính xác. U22 Indonesia mới là đương kim vô địch ở đấu trường SEA Games. Tại kỳ Đại hội năm 2023, U22 Việt Nam để thua Indonesia từ bán kết sau đó chỉ giành được HCĐ.

Trong bài viết của mình, trang 163 cũng dành nhiều lời khen cho sức mạnh của U22 Việt Nam trước thềm Panda Cup:

“Để chuẩn bị tốt hơn cho giải đấu, hầu hết 26 cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam đều là những gương mặt sáng giá, trong đó có tới 14 cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia.

Họ có chín cầu thủ đại diện cho đội tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng loại Asian Cup, chẳng hạn như Quốc Việt, Khuất Văn Khang, Đình Bắc, tạo nên một đội hình mạnh”.

Trang 163 cũng cho rằng ở lần chạm trán gần nhất (hồi tháng Ba vừa qua), U22 Trung Quốc đã chơi quá thận trọng và chỉ có được trận hòa với U22 Việt Nam. Trong lần tái ngộ này, đội chủ nhà cần hướng tới một chiến thắng.

“Trong giải Tứ hùng hồi tháng 3, U22 Trung Quốc đã hòa 0-0 với U22 Việt Nam. Cả hai đội đều tỏ ra rất thận trọng vào thời điểm đó. Giờ đây, hơn nửa năm sau, U22 Trung Quốc cần phải đặt mục tiêu giành chiến thắng, ít nhất là với tỷ số tối thiểu 1-0 trước U22 Việt Nam”.

Trang 163 kỳ vọng U22 Trung Quốc thắng U22 Việt Nam, ít nhất với tỷ số 1-0.

Trang báo Trung Quốc đề cập tới một thông tin rất quan trọng, cho rằng đội nhà đang gặp mối lo khi chân sút chủ lực Wang Wudong mới gặp chấn thương, bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận ngày mai.

Về tính chất của giải đấu, Panda Cup là cơ hội tương đối lý tưởng để cả 2 đội chuẩn bị cho VCK U23 châu Á vào đầu năm 2026. Đây cũng là đấu trường để các ngôi sao trẻ Trung Quốc ghi điểm trong mắt HLV mới ở ĐTQG Shao Jiayi, trong bối cảnh ông muốn trẻ hóa ĐTQG. Còn với U22 Việt Nam, Panda Cup sẽ có tính chất rất quan trọng nhằm chạy đà cho SEA Games 33 vào cuối năm.

Theo trang 163, trận đấu giữa U22 Trung Quốc gặp Việt Nam vào ngày mai sẽ không được kênh CCTV5 trường thuật trực tiếp.