Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia nhưng vẫn có “cái kết đẹp”

Sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng A giải U23 châu Á 2026 với 6 điểm, hiệu số +3. Xếp nhì bảng là U23 Jordan (3 điểm, hiệu số -1), thứ ba là U23 Saudi Arabia (3 điểm, hiệu số 0) và cuối bảng là U23 Kyrgyzstan (0 điểm, hiệu số -2).

Cục diện bảng A giải U23 châu Á 2026 trước lượt trận cuối cùng

Lượt cuối cùng, U23 Việt Nam gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia trong khi U23 Jordan chạm trán U23 Kyrgyzstan (2 trận diễn ra đồng thời lúc 23h30 ngày 12/1, giờ Việt Nam). Cả 4 đội đều có hy vọng tranh tấm vé vào tứ kết và cũng đối diện nguy cơ bị loại.

Trang Sohu (Trung Quốc) dự đoán U23 Việt Nam sẽ để thua trước U23 Saudi Arabia: “Xét về sức mạnh tổng thể và màn trình diễn của cả hai đội ở 2 lượt đấu đầu tiên, U23 Saudi Arabia có phần nhỉnh hơn về sức mạnh, nhưng sự kiên cường và kỹ thuật của U23 Việt Nam có thể tạo ra những bất ngờ. Nhiều khả năng, trận đấu sẽ có tỉ số sít sao. Dự đoán U23 Saudi Arabia thắng 2-1 trước U23 Việt Nam”.

Trang Sohu (Trung Quốc) dự đoán U23 Việt Nam thua 1-2 trước U23 Saudi Arabia

Sohu cũng dự đoán về trận U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan: “U23 Jordan chiếm ưu thế hơn trong cuộc đối đầu này. Họ sở hữu hàng phòng ngự khá tốt, có thể hóa giải các pha lên bóng từ U23 Kyrgyzstan. Trong khi đó, tuyển giữa sẽ giúp U23 Jordan kiểm soát được nhịp độ trận đấu. U23 Jordan sẽ thắng với cách biệt 1 bàn, tỉ số có thể là 1-0 hoặc 2-1”.

Theo dự đoán của Sohu, U23 Việt Nam trắng tay trong lượt trận cuối. Nhưng nếu nhìn tổng thể vào cục diện bảng đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn có “cái kết đẹp”. Bởi nếu các tỉ số trận đấu diễn ra như dự đoán, 3 đội U23 Việt Nam, U23 Saudi Arabia và U23 Jordan sẽ cùng có 6 điểm.

Khi ấy, điều lệ giải quy định phải xét đến thành tích đối đầu giữa 3 đội. U23 Việt Nam đứng đầu với 3 điểm và hiệu số +1, U23 Saudi Arabia đứng thứ hai với 3 điểm và hiệu số 0, U23 Jordan đứng thứ ba với 3 điểm và hiệu số -1.

BXH thành tích đối đầu 3 đội trong trường hợp U23 Việt Nam thua 1-2 U23 Saudi Arabia đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan như dự đoán của Sohu

Tuy nhiên, U23 Việt Nam có lẽ không hề muốn rơi vào tình thế phải xét đến chỉ số phụ. Đoàn quân áo đỏ đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm trước U23 Saudi Arabia để bước vào tứ kết với ngôi đầu bảng A.