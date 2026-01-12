Đội hình U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia: Đình Bắc trở lại, HLV Kim Sang-sik quyết lấy ngôi đầu bảng?

Sau 2 lượt trận toàn thắng, U23 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng A giải U23 châu Á 2026. Lượt cuối gặp U23 Saudi Arabia, đoàn quân áo đỏ thua có thể đi tiếp kể cả khi thua với cách biệt 2 bàn.

Tuy nhiên, mục tiêu của HLV Kim Sang-sik không chỉ dừng lại ở tấm vé tứ kết. Để tránh U23 Nhật Bản tại tứ kết đồng thời tiến vào nhánh đấu thuận lợi, U23 Việt Nam quyết tâm giành ít nhất 1 điểm trước U23 Saudi Arabia nhằm giữ vững ngôi đầu bảng. Đó là lý do ông Kim sẽ tung vào sân đội hình gần như tối ưu.

HLV Kim Sang-sik hướng tới ngôi đầu bảng A giải U23 châu Á 2026

Trên hàng công, Đình Bắc sẽ trở lại đội hình xuất phát. Sự có mặt của chân sút xứ Nghệ rất quan trọng trong việc giúp U23 Việt Nam duy trì thường xuyên áp lực về phía khung thành đội bạn. Sát cánh cùng Đình Bắc dự kiến là cặp đôi Văn Khang, Lê Phát.

Đình Bắc sẵn sàng trở lại trên hàng công

Ở hàng tiền vệ, cặp Xuân Bắc – Thái Sơn là lựa chọn của HLV Kim Sang-sik. Nhiệm vụ dành cho cặp tiền vệ trung tâm sẽ rất nặng nề khi U23 Saudi Arabia chắc chắn muốn chơi tấn công mạnh mẽ và tận dụng mọi khoảng trống để dứt điểm.

2 cánh thuộc về 2 cái tên quen thuộc: Phi Hoàng – Minh Phúc. Cặp đôi chạy cánh của U23 Việt Nam sẽ phải tập trung trong khâu phòng ngự khi U23 Saudi Arabia có những cái tên sở hữu khả năng đột phá tốt như Yaseen Al-Zubaidi hay Salem Al-Najdi.

Tại hàng thủ, bộ ba trung vệ Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức cùng thủ môn Trung Kiên hiện đang là những cái tên không thể thiếu. Trong thế trận phòng ngự phản công, sự chắc chắn phải được đề cao và các cầu thủ hàng thủ U23 Việt Nam cần giảm thiểu những tình huống xử lý mạo hiểm có thể dẫn tới nhiều rủi ro.

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia diễn ra lúc 23h30 ngày 12/1 (giờ Việt Nam).