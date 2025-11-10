Báo Trung Quốc chỉ ra “vũ khí đặc biệt” của tuyển Việt Nam, lo lắng cho kết cục của đội nhà

Trưa 10/11, hãng truyền thông Sina (Trung Quốc) có bài nhận định về giải Panda Cup chuẩn bị khởi tranh với sự góp mặt của 3 khách mời gồm U22 Việt Nam, Hàn Quốc và Uzbekistan.

Khi đề cập tới sức mạnh của U22 Việt Nam, trang Sina đánh giá rất cao và cho rằng toàn đội sở hữu một “vũ khí đặc biệt”, đó là kinh nghiệm thi đấu do nhiều cầu thủ từng chơi ở ĐTQG. Đây là sự khác biệt lớn của U22 Việt Nam nếu so với các đội còn lại như Hàn Quốc, Uzbekistan hay cả chủ nhà Trung Quốc.

“Cả 3 đối thủ đều tung ra đội hình mạnh nhất của mình. Đặc biệt là U22 Việt Nam, họ rất coi trọng giải đấu lần này, coi đây là bàn đạp cho SEA Games vào đầu tháng tới.

Trong đội hình gồm 26 tuyển thủ của U22 Việt Nam, có tới 14 cầu thủ sở hữu kinh nghiệm thi đấu cho ĐTQG, 9 người trong số họ gần đây đã tham gia vòng loại Asian Cup vào tháng 10, bao gồm những cầu thủ chủ chốt như Quốc Việt, Khuất Văn Khang.

Trong khi đó, tiền đạo Bùi Vĩ Hào cũng đã bình phục chấn thương và trở lại đội, khiến sức mạnh tổng thể của U22 Việt Nam vượt trội hơn nhiều so với đội hình trong chuyến làm khách đến Trung Quốc hồi tháng 3 vừa qua” – Sina đánh giá.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá rất cao sức mạnh của U22 Việt Nam.

Trang Sina cũng phân tích về lực lượng của đội chủ nhà: “U22 Trung Quốc đã bắt đầu tập trung từ ngày 9/11. Toàn đội coi đây là giải đấu quan trọng, đặt nền móng cho VCK U23 châu Á vào tháng 1 năm sau.

Danh sách U22 Trung Quốc mở rộng lên 30 cầu thủ, hướng đến việc có đội hình mạnh nhất cho Panda Cup. Sự điều chỉnh này xuất phát từ hạn chế trong quá trình tập luyện trước đó. Đội đã kết hợp nhiều cầu thủ sinh năm 2005 hơn, những người sẽ là lực lượng cốt lõi cho nỗ lực trong tương lai để giành quyền tham dự Thế vận hội Los Angeles 2028.

So với đội hình tham dự vòng loại U23 châu Á vào tháng 9 năm nay, chỉ có Yu Jinyong và Zhang Yixuan vắng mặt trong danh sách này do chấn thương. Một số cầu thủ chủ chốt, chẳng hạn như Hu Hetao, Xiang Yuwang, Li Zhenquan và Bao Shimeng, đã trở lại đội, và tiền vệ Yimulan cũng đã trở lại sau bảy tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương”.

Đề cập tới lịch thi đấu cũng như chiến thuật ở giải Panda Cup, trang Sina cho rằng U22 Trung Quốc cần ưu tiên những cầu thủ giàu kinh nghiệm để đá trận mở màn với U22 Việt Nam.

“Ở giải Tứ hùng tại Diêm Thành hồi tháng 3, U22 Trung Quốc chỉ giành 1 trận thắng, 2 hòa, bao gồm trận hòa 0-0 trước Uzbekistan, chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc và trận hòa 1-1 trước Việt Nam.

Lịch thi đấu của Panda Cup năm nay hoàn toàn đảo ngược: trận đầu tiên là với Việt Nam vào ngày 12/11, gặp Hàn Quốc vào ngày 15 và trận cuối cùng là với Uzbekistan vào ngày 18/11. Dựa trên sự sắp xếp hiện tại, đội tuyển U22 Trung Quốc sẽ cần phải tung ra sân những cầu thủ sinh năm 2003 và 2004 cho trận đấu đầu tiên của họ gặp Việt Nam”.