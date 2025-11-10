Tuyển Indonesia sẽ lại gục ngã, bị loại khỏi World Cup với thành tích đáng quên?

Tuyển U17 Indonesia đã thi đấu 2 lượt trận bảng H tại U17 World Cup, với kết quả thua cả 2 trận trước Zambia 1-3 và Brazil 0-4. Kết quả này khiến Indonesia đang đứng thứ 3 tại bảng đấu, xếp trên đội cuối bảng Honduras nhờ tạm hơn hiệu số bàn thắng bại.

Tối nay (10/11). U17 Indonesia và Honduras sẽ đối đầu nhau ở lượt cuối. Trên lý thuyết, đội thắng ở cặp đấu này sẽ níu kéo cơ hội đi tiếp, trong trường hợp lọt vào danh sách 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Dù vậy, ngay cả khi giành chiến thắng, cơ hội vượt qua vòng bảng với Indonesia hoặc Honduras vẫn rất mong manh. Hiện trong số 12 đội xếp thứ 3 ở các bảng đấu, Indonesia vẫn là đội duy nhất chưa có điểm nào, trong khi các đội còn lại đều đã có 3 hoặc 2 hoặc 1 điểm.

Trước trận cuối gặp Honduras, HLV Nova Arianto bên phía Indonesia nói: "Miễn là chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa, tôi muốn giành được ba điểm, bất kể thế nào, và cơ hội lọt vào vòng tiếp theo của chúng tôi vẫn còn".

U17 Indonesia chỉ còn cơ hội đi tiếp trên lý thuyết.

Về cơ bản, Honduras sẽ là đối thủ vừa sức nhất với U17 Indonesia ở World Cup năm nay. Giống như Indonesia, Honduras cũng bộc lộ điểm yếu về trình độ và đặc biệt là kinh nghiệm khi phải chạm trán những đội mạnh hơn như Zambia hay Brazil.

Ở trận tối nay, khả năng đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn, mắc ít sai lầm hơn sẽ là đội giành chiến thắng. Theo Bola, Indonesia thường bị thủng lưới ở thời điểm cuối hiệp 1 hoặc cuối hiệp 2. Đây có thể là “tử huyệt” khiến đội bóng xứ Vạn đảo phải trả giá.

Nhìn chung, U17 Indonesia đang ở vào tình thế quá khó khăn. Nhiều khả năng họ sẽ không thể tiến vào vòng loại trực tiếp, bị loại sớm giống như kịch bản 2 năm trước, khi họ lần đầu tiên dự World Cup.



