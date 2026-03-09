Báo Trung Quốc chê ĐT Việt Nam thi đấu như “thảm họa”, gây ra cú sốc ở giải châu Á

Tại lượt trận thứ hai bảng C Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Việt Nam thi đấu không thật sự hiệu quả và để thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1. Thất bại này khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung vấp phải nhiều bình luận trái chiều từ truyền thông Trung Quốc.

Ngày 9/3, trang 163 đăng bài bình luận có tiêu đề: “0-1! Một cú sốc lớn tại Asian Cup đã thay đổi cục diện bảng đấu, gây ảnh hưởng tới tuyển Trung Quốc”. Bài viết này ngỡ ngàng khi tuyển nữ Việt Nam để thua trước Đài Bắc Trung Hoa.

“Vào cuối ngày 7/3, tỷ số 0-1 trên màn hình điện tử của sân vận động Asian Cup không chỉ là một trận đấu bình thường, mà là một trận đấu quan trọng quyết định số phận của tuyển nữ Việt Nam ở vòng tiếp theo. Thất bại nặng nề của Việt Nam không chỉ đẩy họ vào tình thế khó, mà còn làm đảo lộn hoàn toàn cục diện bảng đấu và thậm chí cả cơ hội đi tiếp, đồng thời là lời cảnh tỉnh cho đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc.

Trong suốt trận đấu, đội tuyển Việt Nam tung ra tổng cộng chín cú sút, nhưng không có một cú sút nào trúng đích, một màn trình diễn chỉ có thể mô tả là "thảm họa".

Các cầu thủ liên tục chuyền bóng qua lại bên ngoài khu vực cấm địa của đối phương, tạo ra một mớ hỗn độn về kiểm soát bóng không hiệu quả ở khu vực giữa sân và tấn công. Họ không thể tạo ra bất kỳ cơ hội dứt điểm nguy hiểm nào hay gây áp lực thực sự lên hàng phòng ngự đối phương. Cách tiếp cận "kiểm soát bóng mà không tấn công" này không chỉ lãng phí rất nhiều năng lượng mà còn đẩy họ vào thế phòng ngự.

Trái ngược hoàn toàn với "những nỗ lực không hiệu quả" của Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa tập trung vào chiến thuật phản công đơn giản và hiệu quả. Họ chỉ tung ra 7 cú sút trong suốt trận đấu, nhưng có 3 cú sút trúng đích. Phút 24, tiền đạo của Đài Bắc Trung Hoa đã tận dụng khoảng trống trong hàng phòng ngự Việt Nam, đột phá vào tuyến trên để ghi bàn thắng quyết định, ấn định tỷ số 1-0.” – trang 163 bình luận.

Truyền thông Trung Quốc bình luận khá nhiều về trận đấu của tuyển nữ Việt Nam.

Trang 163 nói về những tác động sau trận thua của tuyển Việt Nam:

“Thất bại của Việt Nam không chỉ đơn thuần là thua một trận đấu vòng bảng. Kết quả bất ngờ này đã tạo ra một phản ứng dây chuyền, gây ra sự thay đổi mạnh mẽ trong bảng xếp hạng tổng thể của bảng C.

Thứ nhất, nhờ lợi thế điểm số trước đó, Nhật Bản đã chắc suất vào nhất bảng C và sẽ tránh được những đối thủ mạnh, giúp con đường tiến vào vòng loại trực tiếp của họ tương đối dễ dàng. Ngược lại, Việt Nam đã bị tụt hạng đáng kể do trận thua này và sẽ phải đối đầu với những đối thủ mạnh có hàng phòng ngự chắc chắn, khiến cơ hội tiến sâu của họ rất mong manh”.

Trong phần tiếp theo, trang 163 hy vọng rằng tuyển nữ Trung Quốc sẽ thắng Triều Tiên ở lượt cuối bảng B, qua đó leo lên đứng đầu bảng và sẽ nằm ở một nhánh đấu dễ thở hơn, có thể gặp tuyển Việt Nam tại Tứ kết.

“Nếu đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc có thể thi đấu hết sức mình và giành vị trí nhất bảng B, họ sẽ bước vào nhánh đấu tương đối dễ thở hơn. Theo quy định chia bảng của giải đấu, đội nhất bảng sẽ tránh phải đối đầu với đội nhất các bảng khác, và đối thủ tiếp theo của họ rất có thể là Việt Nam, đội có thể đứng á quân bảng C, hoặc Đài Bắc Trung Hoa, đội bóng chủ yếu sử dụng lối chơi phản công phòng ngự.

Xét từ lịch sử đối đầu và lối chơi chiến thuật, cả hai đội đều có những điểm yếu rõ rệt. Việt Nam thiếu khả năng tấn công, phòng ngự yếu kém và vừa phải chịu một thất bại nặng nề, dẫn đến tinh thần xuống thấp. Mặc dù Đài Bắc Trung Hoa có hàng phòng ngự kiên cường, nhưng lại thiếu khả năng đột phá và triển khai các pha tấn công áp sát, chủ yếu dựa vào phản công để ghi bàn. Điều này khiến đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc dễ dàng đối phó hơn, và cơ hội đi tiếp của họ được cải thiện đáng kể”.

Tuyển nữ Việt Nam chơi không hiệu quả khi gặp Đài Bắc Trung Hoa.

Trang 163 còn cho rằng thất bại mới nhất của tuyển nữ Việt Nam chính là bài học cho đội nhà khi gặp Triều Tiên:

“Thất bại của tuyển nữ Việt Nam là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với đội tuyển nữ Trung Quốc. Mặc dù kiểm soát bóng vượt trội, việc không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chặt chẽ của đối thủ đã dẫn đến thế bế tắc với những đường chuyền và kiểm soát bóng thiếu hiệu quả, cuối cùng tạo điều kiện cho đối thủ tận dụng các pha phản công và giáng đòn chí mạng. Đội tuyển nữ Trung Quốc không được phép lặp lại sai lầm này”.

Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ ba ở bảng C. Lượt cuối, đội sẽ gặp Nhật Bản còn Đài Bắc Trung Hoa gặp Ấn Độ (ngày 10/3). Cơ hội đi tiếp vẫn là khá lớn với thầy trò HLV Mai Đức Chung do 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vẫn đi tiếp. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn đang bị đánh giá có ít cơ hội giành điểm trước Nhật, và sẽ phải chờ các trận đấu khác kết thúc để biết mình có đi tiếp hay không.