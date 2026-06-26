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Báo Trung Quốc: Châu Âu sẽ phải trả giá đắt nếu cắt đứt quan hệ với Nga

Bạch Dương
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"Chiến lược phi Nga hóa" của châu Âu bị một tờ báo Trung Quốc cho rằng sẽ dẫn tới thảm họa.

Theo trang tin Sohu của Trung Quốc, xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài sang năm thứ 5 nhưng nhiều lệnh trừng phạt chống Nga của EU đã không thể lay chuyển được Điện Kremlin.

Tờ báo này lưu ý khi xem xét chiến lược "phi Nga hóa" ngành năng lượng của EU, có thể thấy một sự thay đổi tinh tế nhưng có thật: "Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chuyển từ các biện pháp phản ứng sang chủ động kiểm soát tốc độ và hướng đi của xuất khẩu năng lượng".

"Chiến lược dài hạn của ông Putin đang dần trở nên rõ ràng. Khi châu Âu quyết định hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Nga, cái giá phải trả sẽ cao hơn nhiều so với bất kỳ ai có thể tưởng tượng.

Nỗi đau dai dẳng từ hậu quả của các lệnh trừng phạt chống Nga không có gì đáng ngạc nhiên đối với châu Âu. Ngay từ đầu cuộc xung đột Ukraine, Brussels đã tin chắc rằng nền kinh tế và xuất khẩu năng lượng của Nga sẽ bị tê liệt, buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán", tờ Sohu nhắc lại.

Tác giả bài viết cho rằng thực tế đã không đáp ứng được kỳ vọng, điển hình như Ngành công nghiệp Đức đã phơi bày những điểm yếu trong kịch bản lý tưởng này.

"Vào tháng 4/2026, chỉ số môi trường kinh doanh của Đức đã giảm xuống còn 84,4 điểm, một trong những mức thấp nhất kể từ đại dịch năm 2020", bài báo chỉ ra.

Châu Âu gặp rất nhiều khó khăn khi thi hành các lệnh trừng phạt chống Nga.

Hơn nữa trang Sohu nhấn mạnh điều đáng báo động hơn cả là cảnh báo của Ngân hàng Trung ương châu Âu rằng nếu xung đột ở Ukraine tiếp diễn, khiến Đức và Ý sẽ rơi vào suy thoái vào cuối năm 2026.

Cần nhắc lại nhiều lệnh trừng phạt chống Nga đã khiến giá năng lượng ở châu Âu tăng mạnh. Và xung đột ở Trung Đông đã làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã khó khăn trong lĩnh vực này.

Hiện một số lượng đáng kể các doanh nghiệp công nghiệp lớn của châu Âu đang gặp khó khăn nghiêm trọng và buộc phải giảm sản lượng hoặc chuyển địa điểm hoạt động.

Theo Sohu
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