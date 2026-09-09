Báo Trung Quốc: “Bị xuống hạng là điều khó chấp nhận với ĐT Việt Nam”

Trang báo Trung Quốc cho rằng U20 Việt Nam là đội phải chịu hậu quả nặng nề nhất trong số các đội dự vòng loại giải châu Á.

“Úc, Qatar, UAE và Việt Nam – bốn đội tuyển bóng đá nam đã phải chịu những hậu quả nặng nề nhất”, đây là tiêu đề bài viết vừa được trang 163 của Trung Quốc đăng tải khi nói về vòng loại U20 châu Á 2027.

Trang 163 đánh giá U20 Việt Nam là đội thi đấu thất vọng bậc nhất trong số các đội dự vòng loại:

“Bốn đội tuyển mạnh truyền thống đã thi đấu kém cỏi tại vòng loại Cúp U20 châu Á này, không đủ điều kiện tham dự VCK. Một trong số đó là nhà đương kim vô địch, và một đội thậm chí còn bị xuống hạng thuộc giải đấu phát triển. Bốn đội đó là: U20 Úc, U20 Qatar, U20 UAE và U20 Việt Nam”.

Sau khi đánh giá về 3 đội gồm Úc, Qatar và UAE (đều không giành vé dự VCK), trang 163 dành phần sau để nói về U20 Việt Nam. Đây cũng là phần được trang 163 viết dài nhất.

“U20 nam Việt Nam thậm chí còn thi đấu tệ hơn, thua 0-3 trước Triều Tiên, 1-3 trước Iran và 1-2 trước Palestine ở vòng bảng. Với ba trận thua và 0 điểm, chỉ ghi được 2 bàn thắng và để thủng lưới 8 bàn, họ đứng cuối bảng, không đủ điều kiện tham dự vòng chung kết và thậm chí không hòa được trận nào.

Bóng đá Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, với các đội tuyển trẻ liên tục nằm trong top đầu các giải đấu châu Á. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ tại chiến dịch vòng loại U20 lần này là một nỗi thất vọng lớn, giáng thêm một đòn nặng nề nữa vào bóng đá Việt Nam!”.

Truyền thông Trung Quốc bình luận khá nhiều về thất bại của U20 Việt Nam.

Trong phần tiếp theo, 163 cho rằng việc U20 Việt Nam phải xuống hạng dưới là điều khó có thể chấp nhận với bóng đá Việt Nam.

“Điều không thể chấp nhận được đối với bóng đá Việt Nam là, theo quy định của AFC, đội tuyển U20 Việt Nam đã đứng cuối bảng C, xếp thứ năm trong số tám đội cuối bảng. Họ sẽ bị xuống hạng khi tham dự vòng loại giải vô địch U20 châu Á năm sau. U20 Việt Nam sẽ không được tranh vé dự VCK giải châu Á năm 2029.

Để giành vé tham dự vòng chung kết Giải vô địch U20 châu Á, họ sẽ phải chờ đến vòng loại năm 2031. Việc đứng cuối bảng này đã trực tiếp phá vỡ giấc mơ tham dự FIFA U-20 World Cup của các cầu thủ Việt Nam sinh năm 2009 và 2010. Đây là một kết quả không thể chấp nhận được nhưng không thể tránh khỏi đối với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Truyền thông thể thao Việt Nam coi việc đội tuyển U20 nam Việt Nam xuống hạng là một "đòn giáng mạnh" vào bóng đá Việt Nam, và hệ thống đào tạo bóng đá trẻ của Việt Nam đang "sụp đổ"”.

Việc U20 Việt Nam phải xuống hạng là một trong những bất ngờ lớn nhất tại vòng loại U20 châu Á 2027.

Trước đó, một số trang báo của Trung Quốc cũng đưa ra những bình luận về chặng đường của U20 Việt Nam ở vòng loại châu Á 2027. Trang Sohu cho rằng thất bại của toàn đội là dấu hiệu đáng lo lắng cho hệ thống đào tạo trẻ của Việt Nam.

Trong khi đó, trang Zhibo cho rằng việc U20 Việt Nam phải đứng cuối bảng, bị xuống hạng, là điều gần như nằm ngoài dự đoán của hầu hết người hâm mộ. Bởi, nhiều lứa trẻ Việt Nam thường gặt hái thành tích tốt trong những năm gần đây, bên cạnh đó đội còn có lợi thế sân nhà.