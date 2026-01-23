Báo Trung Quốc bất ngờ đề xuất AFC phạt nặng sao U23 Việt Nam

Trung vệ Phạm Lý Đức là người đã bị phạt thẻ đỏ trực tiếp trong hiệp hai, trận bán kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc. Việc Lý Đức bị truất quyền thi đấu càng khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik gặp thêm khó khăn, qua đó chịu thua đậm 0-3.

Tại Trung Quốc, một diễn biến gây tranh cãi đang nổ ra khi có tới vài phương tiện truyền thông đã đồng loạt kêu gọi LĐBĐ châu Á (AFC) cần áp dụng những án phạt bổ sung với Lý Đức.

Trưa 23/1, trang 163 đưa ra bình luận: “Trước trận tranh hạng Ba, hậu vệ chủ chốt của Việt Nam, Phạm Lý Đức, đã bị truất quyền thi đấu bằng thẻ đỏ vì phạm lỗi thô bạo, có khả năng đối mặt với án phạt nặng từ AFC.

Thêm vào đó, AFC đã cập nhật danh sách phạt, áp dụng thêm mức phạt 1000 USD cho đội U23 Iraq vì không đến sân đúng giờ trong trận gặp U23 Trung Quốc.

Điều quan trọng cần lưu ý là sự việc này xảy ra trong vòng bảng, và Iraq đã bị loại sớm. Việc AFC đưa ra thêm án phạt cho thấy sự quản lý nghiêm khắc của AFC đối với giải đấu. Điều này nên là lời cảnh tỉnh cho U23 Việt Nam, nhắc nhở họ không được cố gắng cản trở trận đấu bằng những yếu tố khác. Những hành vi vi phạm như của Lý Đức cần phải bị trừng phạt nặng hơn nữa”.

Trước đó, trang 163 cũng đăng một bài viết khác nói về tấm thẻ đỏ của Lý Đức. Bài viết này cũng cho rằng AFC cần đưa ra những án phạt bổ sung với hậu vệ U23 Việt Nam.

“Nếu thông thường, Lý Đức sẽ phải đối mặt với án treo giò 1 trận từ AFC. Tuy nhiên, vụ việc có thể chưa dừng lại ở đó.

Đội U23 Iraq cũng vừa bị phạt dù họ đã bị loại khỏi giải. Điều này cho thấy AFC rất nghiêm khắc trong việc quản lý tinh thần thể thao trên sân. Nói cách khác, hành vi phi thể thao như của Lý Đức chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Chúng tôi tin rằng AFC sẽ sớm công bố hình phạt; hãy cùng chờ xem”.

Truyền thông Trung Quốc kêu gọi AFC phạt bổ sung với Lý Đức.

Trong khi đó, trang Sohu của Trung Quốc thậm chí còn đặt dòng tít: “AFC sẽ phạt nặng U23 Việt Nam! Chi tiết về thẻ đỏ của U23 Việt Nam đã được tiết lộ; pha phạm lỗi rất nghiêm trọng và Trung Quốc nên kháng cáo”.

“Hậu vệ trụ cột Phạm Lý Đức đã có hành vi tát đối phương trong trận đấu, không chỉ dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp mà còn gây ra làn sóng phản ứng trên mạng. Với chính sách không khoan nhượng đối với bạo lực trên sân của AFC, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc nên kiên quyết kháng cáo, yêu cầu một hình phạt nặng hơn cho hành vi phi thể thao này” – Sohu viết.

Hiện tại, vẫn chưa rõ AFC có áp dụng hình phạt bổ sung với Lý Đức hay không. Bản thân cầu thủ này đã xin lỗi người hâm mộ Việt Nam sau trận bán kết vừa qua.

Vừa qua, HLV Vũ Tiến Thành đã lên tiếng bảo vệ Lý Đức. Ông cho rằng tấm thẻ đỏ ở trận bán kết không hoàn toàn là lỗi của hậu vệ thuộc biên chế CLB HAGL.

“Với tôi, Lý Đức luôn thi đấu với tinh thần của một chiến binh. Em ấy bị thẻ đỏ, nhưng tôi nghĩ không thể nói đó hoàn toàn là lỗi của Lý Đức” – HLV Vũ Tiến Thành nêu quan điểm.