Báo Trung Quốc bất ngờ đặt nghi vấn cầu thủ Việt Nam gian lận tuổi

Những diễn biến xoay quanh môn bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông Trung Quốc. Trang 163 mới đây có bài bình luận về án cấm thi đấu mà Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) áp dụng với VĐV Đặng Thị Hồng.

Trang 163 nhắc lại tranh cãi khi đội U21 Việt Nam bị xử thua nhiều trận ở giải thế giới cách đây không lâu:

“Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đã bị loại khỏi Giải vô địch U21 thế giới do những vấn đề như giới tính không rõ ràng, dẫn đến việc đội bị loại ngay từ vòng bảng. Mặc dù việc Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có biết về điều này hay không vẫn còn gây tranh cãi, nhưng một sai lầm lớn như vậy chắc chắn không phải là vấn đề đơn phương của các cầu thủ, điều này khiến mọi người phải nghi ngờ rằng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có động cơ thầm kín.

Cần biết rằng đội tuyển bóng chuyền nữ Brazil trước đây đã từng cố gắng cử người chuyển giới tham gia, nhưng đã bị cấm rõ ràng. Giờ đây, khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam công khai cử những cầu thủ có đặc điểm nam tính rõ rệt tham gia, thì chắc chắn đây là một cuộc tấn công hạ thấp tính quy mô, nên việc Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nói rằng họ không biết là thực sự hơi vô lý.

Cuối cùng, trong những ngày gần đây, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng đã lên tiếng về vấn đề này và giáng một đòn nặng nề nhất vào cầu thủ gây tranh cãi này bằng cách cấm thi đấu vĩnh viễn”.

Bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn đang gây ra những tranh cãi với truyền thông quốc tế.

Trong phần tiếp theo, trang 163 bất ngờ đặt nghi vấn về tuổi của Đặng Thị Hồng, cho rằng tuổi thật của VĐV này có thể nhiều hơn 1 năm so với trên giấy tờ.

“Theo thông báo của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Đặng Thị Hồng, 19 tuổi, sẽ bị cấm thi đấu vô thời hạn, hoàn toàn không được phép thi đấu, ngay cả ở các giải quốc nội. Tuy nhiên, cô vẫn có thể thi đấu ở các giải đấu địa phương, thương mại và tư nhân. Điều này có nghĩa là con đường đến các giải đấu chính thức của Đặng Thị Hồng bị chặn hoàn toàn, điều này sẽ gây ra hậu quả lâu dài cho sự nghiệp của cô.

Hình phạt này trước hết là do tuổi của Đặng Thị Hồng: có sự khác biệt một năm giữa ngày đăng ký khai sinh và chứng minh thư của cô, có nghĩa là cô đã bị báo cáo muộn một năm.

Thứ hai là sự tranh cãi về giới tính. Mặc dù Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam chưa trực tiếp giải quyết vấn đề này, nhưng hình phạt này chắc chắn thừa nhận giới tính của Đặng Thị Hồng là nam; nếu không, hình phạt nghiêm khắc như vậy đã không được áp dụng.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng nhắc lại rằng họ sẽ thiết lập một cơ chế xem xét trình độ vận động viên toàn diện hơn bắt đầu từ năm tới, đặc biệt đảm bảo rằng các thông tin nhạy cảm như giới tính, độ tuổi… được xem xét trước, thể hiện cam kết cải cách của liên đoàn”.

Trong khi đó, một phương tiện truyền thông khác, trang New.QQ cũng vừa đưa tin: “Mới đây, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt chưa từng có tiền lệ và đưa ra quyết định quan trọng: bắt đầu từ năm 2026, tất cả các cầu thủ tham gia sẽ phải trải qua xét nghiệm giới tính. Quyết định chưa từng có này đã nhanh chóng gây ra những tranh cãi gay gắt tại Việt Nam và cả trong giới bóng chuyền quốc tế”.

Về phía Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, đơn vị này không thông báo cụ thể lý do khiến Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu. Trong văn bản thông báo chính thức của liên đoàn có nội dung: “Các giải đấu chính thức của VFV và các CLB, các VĐV tham gia đều được đăng ký trong hệ thống của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB). Do đó, các VĐV không đủ điều kiện được FIVB xác định sẽ không được thi đấu tại các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của VFV cho đến khi có quyết định khác”.

Trong thông cáo báo chí, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng nhấn mạnh: “Việc xác định rối loạn giới tính cho VĐV để tham gia các giải đấu trong hệ thống thi đấu chính thức của Việt Nam sẽ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của FIVB, các đơn vị chức năng và các điều kiện đảm bảo tính chính xác cho việc xác định này, được thực hiện bắt đầu từ năm 2026.

Các VĐV đội tuyển tham gia SEA Games được kiểm tra tư cách theo đúng quy định của Ban Tổ chức SEA Games và hướng dẫn của Cục TDTT Việt Nam”.

Theo kế hoạch, các VĐV của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể sẽ được kiểm tra giới tính trước SEA Games 33.