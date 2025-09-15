Báo Trung Quốc mơ đội nhà chung bảng với tuyển Việt Nam ở giải đấu lớn

Cả U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đều đã giành vé dự VCK giải U23 châu Á 2026. Trong khi thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng 3 trận, không để thủng lưới ở vòng loại thì U23 Trung Quốc đi tiếp với suất đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Hiện tại, các nhóm hạt giống tại VCK giải U23 châu Á cũng đã được xác định. Cụ thể như sau:

Nhóm 1: Ả Rập Xê Út (chủ nhà), Uzbekistan, Nhật Bản, Iraq;

Nhóm 2: Hàn Quốc, Việt Nam, Úc, Qatar;

Nhóm 3: Thái Lan, Jordan, UAE, Iran;

Nhóm 4: Trung Quốc, Syria, Kyrgyzstan và Lebanon.

Với kết quả phân nhóm như vậy, trang 163 của Trung Quốc đang rất kỳ vọng rằng đội nhà sẽ nằm chung bảng đấu với U23 Việt Nam. Trang 163 cho rằng U23 Trung Quốc sẽ khó thắng được các đội ở nhóm 1, tuy nhiên hoàn toàn có thể giành kết quả tốt khi chạm trán một số đội thuộc nhóm 2 và 3, trong đó có U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 tại giải châu Á.

Trang 163 phân tích: “Sau khi có kết quả phân nhóm hạt giống, U23 Trung Quốc chỉ xếp nhóm 4, nhiều người không khỏi lo lắng về viễn cảnh ở VCK sắp tới. U23 Trung Quốc đã bị loại ngay từ vòng bảng ở giải đấu lần trước (U23 châu Á 2024), đang có thành tích chỉ thắng 2 trận và 13 trận thua. Xem ra, giải đấu năm 2026 cũng sẽ lại khó khăn.

Tuy nhiên, mọi thứ có thể sẽ thay đổi.

Tất nhiên, so với các đội nhóm hạt giống số 1, việc U23 Trung Quốc hướng tới chiến thắng có phần không thực tế. Nhưng U23 Việt Nam vẫn có cơ hội tốt để vượt qua vòng loại và tiến vào tứ kết nếu nằm ở một bảng đấu thuận lợi.

Kết quả bốc thăm chia bảng sẽ rất quan trọng. Ví dụ, nếu gặp Việt Nam hay Qatar ở nhóm 2, Thái Lan hoặc Jordan ở nhóm 3, U23 Trung Quốc sẽ đều có khả năng cạnh tranh. Khi đó, cơ hội đi tiếp sẽ mở ra cho U23 Trung Quốc. Mục tiêu vào tứ kết sẽ trở nên khả thi, không phải điều viển vông”.

U23 Trung Quốc có thể cùng bảng với U23 Việt Nam tại giải châu Á 2026.

Cũng theo trang 163 thì ở vòng loại, U23 Trung Quốc đã thành công với lối đá phòng ngự khi chạm trán Australia ở lượt trận cuối mang tính chất quyết định (hòa 0-0). Điều này có thể giúp đội nhà tự tin hơn khi hướng tới VCK tại Saudi Arabia vào năm sau.

Với U23 Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chắc chắn tránh được 3 đội mạnh gồm Hàn Quốc, Qatar và Australia ở vòng bảng giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam sẽ có xác suất chạm trán U23 Thái Lan (nhóm 3) và Trung Quốc (nhóm 4). Trên lý thuyết, những đối thủ này cũng có thể coi là “vừa sức” nhất với thầy trò HLV Kim Sang-sik.