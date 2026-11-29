Sau khi trở về nước từ World Cup, U17 Việt Nam đã nhận được những bình luận đầy bất ngờ từ truyền thông Trung Quốc.

“Tại sao đội tuyển U17 Việt Nam lại không có nổi một cú sút trúng đích nào trong 3 lần dứt điểm, tạo nên sự tương phản rõ rệt với sự tiến bộ của đội tuyển U17 Trung Quốc tại World Cup?” – đây là tiêu đề bài bình luận vừa được trang 163 của Trung Quốc đăng tải, nói về việc U17 Việt Nam bị loại khỏi U17 World Cup 2026.

Điểm bất ngờ lớn nằm ở việc bài viết của 163 cho rằng U17 Việt Nam đã “sai lầm chiến thuật” dẫn tới việc không thể cạnh tranh suất đi tiếp ở World Cup thông qua nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

“Phản hồi thực sự mà đội U17 Việt Nam nhận được không phải là những lời tán thưởng, mà là sự nghi ngờ vì những sai lầm chiến thuật đã ngăn cản họ giành được những điểm số đáng lẽ ra phải có” – trang 163 viết ngay trong phần mở đầu.

Trang 163 bất ngờ cho rằng U17 Việt Nam đã "sai lầm chiến thuật" ở World Cup.

Trang 163 còn cho rằng U17 Việt Nam đáng lẽ đã có thể giành nhiều hơn 1 điểm sau 3 trận ở vòng bảng World Cup:

“Câu chuyện này được nhắc đi nhắc lại không phải vì màn trình diễn cảm động của nó, mà vì nó trái ngược với sự trở lại vòng loại trực tiếp của đội U17 Trung Quốc sau 21 năm: trong câu chuyện về vòng loại của Trung Quốc, Việt Nam trở thành một ví dụ tương phản về việc không biết cách để giành những điểm số then chốt…

Tại giải U17 World Cup lần này, 8 đội xếp thứ ba tốt nhất từ mỗi bảng cũng sẽ đi tiếp. Điều này có nghĩa là ngay cả khi một đội thua một trận ở vòng bảng, họ vẫn có cơ hội tiến vào vòng loại trực tiếp với tư cách là đội xếp thứ ba trong bảng của mình.

Nhưng con đường này có những ngưỡng rõ ràng. Ở những bảng đấu đã kết thúc vòng bảng, Qatar và Uzbekistan đều giành được 3 điểm với tư cách là đội xếp thứ ba, trong khi Việt Nam chỉ có 1 điểm. Một điểm đồng nghĩa với việc, trong nhóm "đội xếp thứ ba tốt nhất", Việt Nam không đủ điều kiện để chờ kết quả của các bảng khác — các báo cáo trực tiếp xếp Việt Nam vào nhóm"bị loại sớm” – 163 viết.

Truyền thông Trung Quốc bình luận khá nhiều về U17 Việt Nam trong những ngày qua.

Trang báo của Trung Quốc còn so sánh việc đội nhà giành điểm tối đa trước đối thủ yếu nhất bảng, còn U17 Việt Nam không làm được điều này.

“Hãy so sánh điều này với đội tuyển U17 Trung Quốc: Ở cùng vòng đấu, đội tuyển Trung Quốc đã đánh bại Fiji với tỷ số 8-0, tích lũy được 4 điểm sau ba vòng và giành vé vào vòng loại trực tiếp. Đây là lần đầu tiên sau 21 năm đội tuyển bóng đá nam quốc gia Trung Quốc lọt vào vòng loại trực tiếp của Giải vô địch bóng đá U-17 thế giới FIFA.

Bản báo cáo đánh giá chiến lược vòng loại của đội tuyển Trung Quốc nêu rõ: Khi đối đầu với những đối thủ mạnh, chúng tôi cố gắng giành điểm nếu có thể, và nếu không thể, chúng tôi cố gắng giảm thiểu thiệt hại; nhưng khi đối đầu với một 'con gà đẻ trứng vàng' như Fiji trong bảng đấu, chúng tôi không nương tay.

Ngược lại, U17 Việt Nam đã không thể giành điểm trước các đội mạnh hoặc tạo ra lợi thế về hiệu số bàn thắng bại trước các đối thủ yếu hơn. Các báo cáo cho rằng điều này là do sự sụp đổ hoàn toàn do sức mạnh không đủ, hoặc những sai lầm chiến thuật đã ngăn cản họ giành được điểm số đáng lẽ phải có".

Trang 163 còn bình luận thêm: “Vấn đề của họ (U17 Việt Nam) không phải là việc thua Mali ở trận cuối, mà là việc họ không đạt được bất kỳ kết nào như mong muốn trong ba vòng đấu.

Điều mà đội tuyển này thực sự để lại cho World Cup lần này là một ví dụ so sánh: trong cùng một thể thức thi đấu, tính toán thực tế và nắm bắt các trận đấu quan trọng là quy tắc để các đội yếu tồn tại - đội U17 Trung Quốc đã chứng minh điều này một cách tích cực với 4 điểm, trong khi Việt Nam chứng minh điều đó một cách chưa tốt với chỉ 1 điểm”.

U17 Việt Nam xứng đáng nhận những lời khen sau hành trình đáng nhớ ở World Cup.

Về cơ bản, những bình luận của 163 về U17 Việt Nam là chưa thật sự khách quan. Rõ ràng, dù bị loại nhưng U17 Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tích cực, được truyền thông quốc tế và cả FIFA khen ngợi, đặc biệt là ở 2 trận gặp Bỉ và New Zealand.

Với U17 Việt Nam, việc phải dừng bước sau vòng bảng là điều đáng tiếc. Song, toàn đội vẫn có thể ngẩng cao đầu khi về nước, xứng đáng nhận được những lời động viên và ngợi khen từ người hâm mộ.