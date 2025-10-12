Báo Trung Quốc bất ngờ chế giễu ĐT Indonesia: “Họ chỉ dựa vào may mắn và mối quan hệ”

“UAE thắng, Iraq kiếm bộn tiền trong im lặng, ai bị loại khỏi bảng xếp hạng bóng đá châu Á?”, đây là bài viết vừa được trang 163 của Trung Quốc đăng tải vào trưa 12/10. Bài viết này thu hút sự chú ý khi đưa ra nhiều bình luận nhắm vào thất bại của tuyển Indonesia.

Nói về trận đấu gần nhất, trang 163 đưa ra quan điểm rằng Iraq mới là đội xứng đáng giành chiến thắng chứ không phải Indonesia:

“Tuyển Iraq xếp hạng 58 thế giới, cao hơn cả Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Trong trận đấu với Indonesia, họ chiếm ưu thế về kiểm soát bóng, nhiều cú sút hơn và những đường chuyền chính xác. Họ đã lọt vào vòng loại World Cup hai lần liên tiếp, nhưng truyền thông hiếm khi nhắc đến họ. Không giống như Iran, nơi có những ngôi sao tên tuổi, Iraq dựa vào các cầu thủ từ giải đấu địa phương và các câu lạc bộ Tây Á. Họ không chi nhiều tiền để mua cầu thủ nhập tịch. Lối chơi của họ không cầu kỳ, phòng ngự chắc chắn và tấn công không vội vàng. Họ không dựa vào may mắn mà dựa vào sự kiên trì qua từng năm.

Thất bại của Indonesia trong trận đấu này thực sự đáng thất vọng. Họ có lợi thế kiểm soát bóng trong hiệp một, nhưng không thể có một cú sút trúng đích nào. Có những cơ hội rõ ràng trước khung thành, nhưng họ không thể ghi bàn. Không phải vì họ không có kỹ năng, mà là vì họ không tự tin. Chính sách U23 đã được thúc đẩy từ năm ngoái, với hy vọng cho phép các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn, nhưng đội tuyển quốc gia vẫn như vậy.

Giải VĐQG của họ trông có vẻ sôi động, nhưng nền tảng chuyên môn thực sự còn yếu. LĐBĐ nước này đã đưa ra kế hoạch tái thiết, nhưng cho đến nay vẫn chưa có sự cải thiện nào. Người hâm mộ đã chờ đợi quá lâu và dần mất kiên nhẫn”.

Trang 163 lên tiếng chê tuyển Indonesia.

Trang 163 tiếp tục nhắc tới tuyển Indonesia khi nói về sự phát triển chung của bóng đá châu Á:

“Bóng đá châu Á giờ đã khác. Với việc World Cup 2026 được mở rộng, châu Á có thêm hai suất rưỡi, và sự cạnh tranh cũng trở nên khốc liệt hơn. Cái thời mà các đội bóng có thể chen chân vào vòng play-off nhờ kinh nghiệm và sân nhà đã qua rồi. AFC đã sử dụng VAR và AI để phân tích các trận đấu kể từ tháng 3.

Các quyết định của trọng tài chính xác hơn, và các đội bóng phải dựa vào dữ liệu để điều chỉnh chiến thuật. Các đội bóng như Oman và Indonesia, vốn vẫn dựa vào lối chơi cũ, đang ngày càng gặp khó khăn. Dữ liệu không biết nói dối, và chỉ có kỹ năng thực sự mới hữu ích”.

Trang 163 tiếp tục bình luận: “Câu chuyện về đội tuyển Indonesia giống như một bộ phim tài liệu. Không phải họ không muốn chiến thắng, mà là họ thực sự không biết cách chiến thắng. Họ đã thay đổi hết huấn luyện viên này đến huấn luyện viên khác, chính sách đã thay đổi hết lần này đến lần khác, nhưng kết quả vẫn vậy. Người hâm mộ lo lắng và bản thân các cầu thủ cũng bối rối”.

Trong phần tiếp theo, trang 163 đưa ra bình luận có phần gây tranh cãi về tuyển Indonesia, cho rằng đội tuyển xứ Vạn đảo chỉ thường dựa vào sự may mắn và “mối quan hệ”:

“UAE thắng vì họ bắt đầu từ đào tạo trẻ và từng bước tiến lên, giải đấu cũng theo sau, nên đội tuyển quốc gia được hình thành một cách tự nhiên. Iraq không ồn ào, chỉ tập trung vào luyện tập. Trong khi đó, các đội như Oman và Indonesia vẫn dựa vào may mắn và mối quan hệ cũ, lối chơi của họ vẫn không thay đổi, và các cầu thủ của họ không thể theo kịp”.

Trang 163 đưa ra bình luận có phần gây tranh cãi về tuyển Indonesia.

Trong phần cuối bài viết, trang 163 bình luận: “Khi UAE ghi bàn, cả sân vận động reo hò. Khi Iraq thắng, chỉ có huấn luyện viên vỗ tay. Khi thua, tuyển Oman lặng lẽ quay trở lại phòng thay đồ trong khi các cầu thủ Indonesia cúi đầu bước qua đường hầm. Không ai vỗ tay hay nói gì. Bóng đá là vậy. Chỉ cần chậm một bước, bạn sẽ bị loại. Không phải ai cũng muốn làm hại bạn, mà là luật lệ đã thay đổi, thế giới đã thay đổi”.



