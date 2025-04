Bảo Trâm Idol nhắc đến chồng đúng 1 câu, khen đàn em "hát hay, đẹp trai nhưng ngoan quá"

Đêm nhạc được chia thành 3 phần tương đối rõ rệt. Phần đầu gồm 5 ca khúc gắn liền với những kí ức thời thanh xuân của Bảo Trâm, được cô chắt chiu, gìn giữ và nâng niu cùng những xúc cảm, gợi nhớ về những con đường cô đã đi qua. Đó là những "Khi giấc mơ về", "Cơn bão nghiêng đêm", "Chỉ còn những mùa nhớ", "Giữa đại lộ Đông Tây", "Đêm nằm mơ phố".



Bảo Trâm Idol thăng hoa trong minishow

Trong đó, ca khúc "Cơn bão nghiêng đêm" của Lê Cát Trọng Lý đã khiến nhiều khán giả bồi hồi, xúc động thông qua giọng ca thổn thức, khắc khoải của Bảo Trâm. Với "Chỉ còn những mùa nhớ" - ca khúc đã từng "gây bão" một thời, nữ ca sĩ cho biết: "Đã có nhiều người cover lại sản phẩm của Trâm. Thú thật, Trâm không sợ ai cover hay hơn mình. "Chỉ còn những mùa nhớ" đã tới và là một phần máu thịt của Trâm nên Trâm cũng mong đó sẽ là một nhịp chạm vào những người nghệ sĩ khác. Sáng tạo là không giới hạn và người hưởng lợi chính là các quý vị khán giả".



Sự xuất hiện của Dương Edward cũng khiến cho đêm nhạc thêm màu sắc. Sau màn song ca với "You Rise Me Up", Dương Edward và Bảo Trâm Idol đã có phần trò chuyện hài hước khiến khán giả phải bật cười, xóa khoảng cách người hát và người nghe.

Bảo Trâm và Dương Edward tung hứng.

Chia sẻ về đàn chị, Dương Edward nói: "Tôi rất ngưỡng mộ cả về giọng hát và chặng đường sự nghiệp của chị Trâm. Chị đi hát và nổi tiếng lúc tôi vẫn còn đang đi du học. Hôm nay không phải là lần đầu tiên mà là cái duyên khi tôi được gặp chị Trâm rất nhiều ở ngoài và lần thứ hai được đứng trên sân khấu cùng chị. Khi chị Trâm ngỏ lời mời tham gia vào mini show này, tôi thấy rất trân trọng tình cảm chị dành cho mình".

Ngay sau đó, Dương Edward nói tếu táo: "Em biết chị Trâm mời em đến đây để có thời gian thay váy..." khiến cả khán phòng bật cười.

Bảo Trâm cũng ngay lập tực trêu lại đàn em: "Đây là lần thứ 2 đứng trên sân khấu cùng Dương. Lần nào hợp tác, Dương cũng bảo "chị Trâm" cứ một câu chị, 2 câu chị. Mời Dương vì Dương vừa hát hay vừa đẹp trai xong còn ngoan ngoãn nữa nhưng ngoan thế là không được đâu", nữ ca sĩ nói khiến đàn em ngại ngùng cười trừ.

Dương Edward thể hiện loạt ca khúc gắn với tên tuổi.

Ngay sau màn chia sẻ, Dương Edward đã thể hiện loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh như: "Thương em", "Rung động", "Con tim xao động", "Hoa nở không màu", "Phi hành gia yêu em", "Mãi mãi". Trong đó, "Phi hành gia yêu em" là ca khúc mới tinh của nam ca sĩ và đây cũng là sân khấu đầu tiên tại Hà Nội, Dương thể hiện sản phẩm này.

Trước khi trở lại sân khấu solo, Bảo Trâm và Dương Edward đã có màn song ca ngọt lịm với "Lại gần hôn anh". Nếu Dương Edward đầy nam tính và lãng mạn thì với màn trình diễn này, khán giả cũng cảm nhận rõ màu sắc nữ tính rất đỗi ngọt ngào và quyến rũ của Bảo Trâm.

Sau phần song ca, Bảo Trâm tiếp tục chia sẻ về may mắn được gặp nhiều "trai đẹp" trong cuộc đời và nhắc tới cả chồng: "Từ trước đến nay, mình không có coi vẻ đẹp bên ngoài là cái gì đấy tiêu chuẩn mà tự nhiên bị ấn tượng. Nhưng rõ ràng thì cuộc đời vẫn đưa những chàng trai đẹp đến với mình ví dụ như là ông xã hiện tại...". Cách "nịnh" chồng khéo kéo của nữ ca sĩ khiến khán giả thích thú.

Ngoài hát, Bảo Trâm còn thủ thỉ tâm sự cùng khán giả.

Ở phần 3 của show diễn, Bảo Trâm xuất hiện đa sắc hơn với loạt ca khúc như: "Dĩ vãng nhạt nhoà", "Mong một ngày anh nhớ đến em", "Lạc mất em bây giờ", "Nhắm mắt thấy mùa hè", "Chiếc lá mùa đông", "Tình nồng", "Một đêm say".

Sau mười mấy ca khúc, kết thúc chương trình nhưng nữ ca sĩ vẫn còn khá sung sức. Top 3 Vietnam Idol 2012 tâm sự: "Thật khó lựa chọn cho Trâm, nếu Trâm không tiết chế, số lượng bài ở mỗi phần có thể lên tới 15-20 bài. Có lẽ cần thêm nhiều đêm nhạc nữa để Trâm có thể được hát cho quý vị. Những rung cảm vẫn ở đó, chỉ là cần thật nhiều các ca khúc để Bảo Trâm có cơ hội thổ lộ lòng mình với khán giả nữa mà thôi".





Bảo Trâm sinh năm 1991, trưởng thành từ cuộc thi Vietnam Idol 2012 với vị trí top 3. Nữ ca sĩ gắn liền với những bản hit từng gây bão một thời gian dài như: "Khi giấc mơ về", "Chỉ còn những mùa nhớ" và gần đây nhất là "Lạc mất em bây giờ" cùng loạt ca khúc cover hàng triệu view, viral trên các nền tảng xã hội. Sau cuộc thi, với mong muốn theo đuổi và đầu tư cho sự nghiệp âm nhạc một cách nghiêm túc, Bảo Trâm đã hoàn thành việc học tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và năm 2024, nữ ca sĩ tiếp tục theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Bảo Trâm cũng chia sẻ, sắp tới đây, cô hy vọng sẽ có mặt ở nhiều sân khấu và nhiều dự án khác nhau để thoả sức bung hết mình.