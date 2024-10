Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Hồi 13 giờ ngày 24/10, cơn bão TRAMI (tiếng Việt là Trà Mi), có vị trí tâm ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Bắc đảo Lu Dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.

Bão Trà Mi vượt qua đảo Lu Dông (Philippines) khi đi vào Biển Đông sẽ trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024. Các chuyên gia nhận định, diễn biến của cơn bão rất phức tạp và khó lường.

Dự báo vị trí, hướng di chuyển của bão Trà Mi. Ảnh: Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia

Theo dự báo, đến 13h ngày 25/10, bão Trà Mi di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15km/h đi vào biển Đông. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; cách quần đảo Hoàng Sa 690km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Trong 48 giờ tiếp theo, bão Trà Mi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h. Đến 13h ngày 26/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 320km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Trong 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15km/h. Đến 13h ngày 27/10, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km, sau có khả năng đổi hướng Nam Tây Nam.

Chủ động ứng phó diễn biến bão TRAMI và mưa lũ

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Văn phòng Bộ Công an đề nghị công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ.

Cụ thể, chủ động thông tin về diễn biến của bão để triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, ứng phó phù hợp với diễn biến của bão, mưa lũ tại địa phương. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, kịp thời về hoạt động công tác cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Đối với lực lượng công an tại các khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận: Chủ động công tác phòng, chống bão, mưa lũ, kịp thời xử lý các tình huống ngay tại cơ sở, nhất là bảo đảm an toàn các hoạt động của người, phương tiện, tài sản trên biển, ven biển tại các địa phương dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ.

Lực lượng công an cấp xã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tổ chức thông báo, hướng dẫn, kêu gọi, vận động các chủ phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động ứng phó, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm và về nơi tránh trú an toàn; phối hợp kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền, tránh trú đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, xã hội.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm công tác an ninh, trật tự ở tất cả các địa bàn, không để chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ.

Bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng tại cơ sở: Rà soát, nắm chắc địa bàn, nắm rõ số hộ, số nhân khẩu để kịp thời sơ tán, di dời hoặc ứng cứu người dân cùng phương tiện, tài sản tại các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất…

Sẵn sàng mọi phương án phòng, chống thiên tai, trang thiết bị, phương tiện đặc chủng chuyên dùng kịp thời phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về các lực lượng, trụ sở, cơ sở giam giữ, tài liệu, trang thiết bị làm việc của lực lượng Công an nhân dân.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời thông tin, báo cáo về tình hình, diễn biến, thiệt hại do thiên tai và công tác triển khai ứng phó của lực lượng Công an nhân dân về Văn phòng Bộ theo quy định.