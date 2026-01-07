Bảo tồn ngay nhan sắc của mỹ nhân này: 11 năm chưa từng già đi, cả nước ghét cũng không thể chê xấu

Irene, tên thật Bae Joo-hyun, là một trong những biểu tượng nhan sắc tiêu biểu nhất của Kpop thế hệ thứ ba. Suốt hơn một thập kỷ hoạt động, cô trải qua gần như đầy đủ mọi trạng thái của một ngôi sao hàng đầu: được tôn vinh như nữ thần, bị kéo xuống bởi scandal nghiêm trọng và trở lại trong sự dè dặt của công chúng. Tuy nhiên, có một thực tế gần như không thay đổi trong suốt 11 năm qua: nhan sắc của Irene là điều mà ngay cả những ý kiến gay gắt nhất cũng khó có thể phủ nhận.

Dường như không có khoảng cách tuổi tác sau 11 năm khi so ảnh Irene thời mới debut (trái) và hiện tại (phải)

Irene chưa từng biết kém sắc là gì (ảnh: FB)

Sinh năm 1991, Irene gia nhập SM Entertainment ở độ tuổi 18, được xem là khá muộn so với mặt bằng chung của các thực tập sinh nữ. Cô trải qua 5 năm đào tạo trước khi chính thức ra mắt vào ngày 1/8/2014 với vai trò trưởng nhóm Red Velvet. Thời điểm debut, Irene đã 23 tuổi - con số không hề lý tưởng trong một ngành công nghiệp luôn ưu ái sự trẻ trung. Dù vậy, ngay từ những hình ảnh đầu tiên, Irene lập tức thu hút sự chú ý nhờ gương mặt hài hòa, đường nét sắc sảo và thần thái nổi bật, nhanh chóng trở thành visual trung tâm của nhóm.

Nhờ thế mạnh nhan sắc, Irene luôn giật trọn spotlight trên sân khấu cùng nhóm

Từ năm 2016 đến 2019, Irene bước vào giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp cùng Red Velvet. Khi đó, Irene không chỉ là một idol nổi tiếng mà còn là biểu tượng nhan sắc tại Hàn Quốc. Irene liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng giá trị thương hiệu cá nhân, được truyền thông gọi là "nữ thần quảng cáo" nhờ tần suất xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch. Nhờ thế mạnh nhan sắc, Irene được các thương hiệu săn đón. Sự nghiệp âm nhạc thăng hoa cùng Red Velvet là yếu tố quan trọng nhất để Irene nổi tiếng toàn châu Á. Red Velvet được gọi là "nữ hoàng concept" của Kpop với cả loạt MV biến hóa không ngừng như Russian Roulette, Red Flavor, Bad Boy, Psycho,.. . Trong nhóm, Irene luôn là nhân tố hot nhất vì quá đẹp. Đến năm 2020, Irene tiếp tục tạo dấu ấn khi kết hợp cùng Seulgi trong unit Irene & Seulgi với ca khúc Monster, cho thấy sức hút cá nhân không hề thua kém hoạt động nhóm.

Một trong những bức ảnh visual nổi tiếng nhất của Irene (ảnh: SM)

Nhan sắc của Irene thường xuyên được nhắc đến như một “chuẩn mực” trong giới giải trí Hàn Quốc. Gương mặt cô sở hữu tỉ lệ gần như hoàn hảo, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt có chiều sâu và làn da trắng sứ đặc trưng. Không ít ý kiến cho rằng gương mặt Irene được xem như ví dụ tiêu biểu cho “tỉ lệ vàng” trong thẩm mỹ. Bên cạnh đó, khí chất lạnh lùng, sang trọng - thường được gọi là vẻ đẹp “băng lãng” giúp cô khác biệt với hình ảnh ngọt ngào quen thuộc của nhiều idol nữ.

Tháng 10/2020, sự nghiệp của Irene đối mặt với cú rơi nghiêm trọng khi một biên tập viên thời trang kỳ cựu công khai tố cáo cô có thái độ trịch thượng. Scandal nhanh chóng gây chấn động dư luận bởi nó đi ngược hoàn toàn với hình ảnh hoàn hảo mà Irene xây dựng suốt nhiều năm. Trong bối cảnh công chúng Hàn Quốc đặc biệt nhạy cảm với vấn đề thái độ, vụ việc này lập tức kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Irene phải công khai xin lỗi, tạm dừng hoạt động cá nhân, nhiều nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh đại diện, các dự án nghệ thuật bị ảnh hưởng và Red Velvet cũng rơi vào giai đoạn đóng băng hoạt động.

Năm 2024, Irene debut solo với album Like A Flower, gây sốt vì nhan sắc (ảnh: Weibo)

Sau quãng lặng kéo dài, Irene dần quay trở lại với tâm thế thận trọng hơn. 2 năm gần đây, Red Velvet ra loạt album Chill Kill hay Cosmic, nhưng không còn duy trì độ hot như thời hoàng kim. Năm 2024, Irene debut solo với album Like A Flower, gây sốt vì nhan sắc nhưng màu sắc âm nhạc không được nhắc đến quá nhiều. Scandal thái độ khiến hình ảnh Irene bị tổn hại nặng nề, đến nay vẫn chưa hoàn toàn được công chúng tha thứ. Nhưng kể cả ở thời điểm bị tẩy chay, mỗi lần Irene xuất hiện trước công chúng, mạng xã hội vẫn liên tục “dậy sóng” vì ngoại hình gần như không thay đổi theo thời gian. Gần đây nhất, Irene làm MC tại KGMA 2025, một lần nữa gây bão vì nhan sắc "lão hóa ngược".

Nhan sắc sau 11 năm debut của Irene (ảnh: FB):

Hơn 1 thập kỷ làm thần tượng, Irene vẫn là một “tường thành nhan sắc” hiếm hoi của Kpop. Nhiều fan thốt lên rằng, Irene sẽ luôn được tha thứ nhờ ngoại hình. Nhan sắc này của Irene cần được bảo tồn, 11 năm đã trôi qua mà gần như không hề có dấu hiệu thời gian.