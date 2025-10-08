Bảo tồn làng quê được xếp hạng đẹp nhất thế giới

Việt Nam có một đại diện duy nhất góp mặt là làng Cẩm Thanh, thuộc phường Hội An Đông - TP Đà Nẵng. Đây là kết quả nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo chính quyền và người dân Cẩm Thanh trong việc gìn giữ, bảo tồn hệ sinh thái, cảnh quan nơi vùng cửa sông, ven biển. Chính đó là khối tài sản vô giá để người Cẩm Thanh làm du lịch một cách bền vững.

Cách đây nhiều năm, mặc cho làn sóng đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, chính quyền và đông đảo người dân Cẩm Thanh vẫn kiên trì lựa chọn cách bảo vệ tuyệt đối cho hệ sinh thái cửa sông ven biển, trong đó nổi bật là rừng dừa nước.

Không chỉ có người dân, trách nhiệm giữ rừng dừa nước và hệ sinh thái của vùng cửa sông ven biển phường Hội An Đông được xác định là nhiệm vụ chính trị của các cấp chính quyền địa phương. Bởi giữ rừng ven biển, giữ cảnh quan môi trường trong lành còn là chiến lược lâu dài trong phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững, chống biến đổi khí hậu.

Ông Trần Tấn Dũng - Chủ tịch UBND phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng cho biết: "Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để đây là lá phổi xanh của khu vực. Bảo tồn các giá trị sinh thái cảnh quan và các sản phẩm từ cây dừa nước và khuyến khích người dân phát huy các giá trị của nó một cách hợp lý nhất".

Rừng dừa Bảy Mẫu và hệ sinh thái đầm phá ven biển là nơi chở che, bảo vệ để người dân làng Cẩm Thanh lập nên nhiều kỳ tích trong 2 cuộc kháng chiến. Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, người Cẩm Thanh hôm nay luôn biết rằng bảo tồn và gìn giữ hệ sinh thái cảnh quan nơi họ đang sống cũng là cách để bảo vệ vinh danh làng đẹp nhất thế giới, đảm bảo cuộc sống bền vững cho chính họ.