HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bảo Tín Minh Châu thực thu 13.700 tỷ trong 4 năm, các đại gia vàng lớn nhất Việt Nam thu về bao nhiêu?

Anh Khôi |

Việc Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố đã hé lộ doanh thu thực tế 13.700 tỷ đồng, tạo cơ sở để đối chiếu quy mô hoạt động với các công ty trong ngành vàng

Bảo Tín Minh Châu thực thu 13.700 tỷ trong 4 năm, các đại gia vàng lớn nhất Việt Nam thu về bao nhiêu? - Ảnh 1.

Ngày 02/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu và ông Vũ Minh Tú cùng hai nhân viên kế toán thuộc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Nhóm cá nhân này bị điều tra về hành vi vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy doanh nghiệp đã thiết lập một hệ thống quản lý dữ liệu song song nhằm che giấu một phần doanh thu kinh doanh vàng và trang sức. Các nhân viên kế toán được chỉ đạo sử dụng hệ thống phần mềm nội bộ như Hivi Gold, Fox AI và Excel để theo dõi toàn bộ giao dịch mua bán hàng hóa thực tế. Trong khi đó, phần mềm Misa chỉ được sử dụng để lập báo cáo khai thuế sau khi số liệu đã qua bước chọn lọc và tổng hợp.

Cơ quan chức năng xác định tổng doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023 đạt khoảng 13.700 tỷ đồng. Mức doanh thu này bình quân đạt hơn 3.400 tỷ đồng mỗi năm. Bằng nghiệp vụ sử dụng hệ thống kế toán hai sổ, doanh nghiệp đã để ngoài báo cáo số tiền khoảng 9.700 tỷ đồng, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi làm việc và chỗ ở của các cá nhân liên quan, lực lượng công an đã tạm giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu và kim loại màu vàng, bạc.

Bức tranh doanh thu của các công ty vàng

Con số doanh thu bình quân 3.400 tỷ đồng mỗi năm của Bảo Tín Minh Châu cung cấp thêm dữ liệu về thị phần của các doanh nghiệp vàng chưa niêm yết. Khi đặt cạnh các công ty cùng ngành, quy mô hoạt động của thị trường có sự phân hóa.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố doanh thu thuần năm 2020 ở mức 17.500 tỷ đồng. Chỉ tiêu này ghi nhận đà tăng trưởng và đạt mức 33.100 tỷ đồng vào năm 2023. Hoạt động kinh doanh của PNJ tập trung chủ yếu vào mảng bán lẻ trang sức.

Bảo Tín Minh Châu thực thu 13.700 tỷ trong 4 năm, các đại gia vàng lớn nhất Việt Nam thu về bao nhiêu? - Ảnh 2.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) là đơn vị có thế mạnh ở mảng vàng miếng. Số liệu kinh doanh cho thấy doanh thu của SJC đạt 23.500 tỷ đồng trong năm 2020. Qua các giai đoạn biến động của thị trường, chỉ tiêu này đạt mức 28.400 tỷ đồng vào năm 2023.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI là đơn vị có quy mô doanh thu cao nhất trong nhóm các doanh nghiệp khảo sát. Theo các số liệu kết quả kinh doanh công bố, mức thu bình quân hàng năm của DOJI dao động trong khoảng 80.000 đến 100.000 tỷ đồng.

Ở phân khúc quy mô nhỏ hơn, các công ty như ASEAN Jewelry duy trì mức doanh thu ổn định quanh ngưỡng 1.200 đến 1.500 tỷ đồng mỗi năm.

Tags

vàng

Bảo Tín Minh Châu

doanh thu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

01:01
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại