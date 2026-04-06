Bảo Tín Minh Châu nói gì sau khi ông Vũ Minh Châu và con trai bị khởi tố?

Chiều ngày 6-4, Công an TP Hà Nội thông tin ông Vũ Minh Châu, nguyên Giám đốc Công ty Bảo Tín Minh Châu, và con trai Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) bị khởi tố hôm 2-4 về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.



Người dân thường xếp hàng dài chờ mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu

Chiều cùng ngày 6-4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu phát đi thông tin về hoạt động và phối hợp với cơ quan chức năng.

Thông cáo nêu rõ trước những thông tin gần đây liên quan đến một số cá nhân trong ban lãnh đạo, công ty thấu hiểu sâu sắc những băn khoăn, lo lắng của khách hàng.

Công ty xin lỗi và rất mong tiếp tục nhận được sự cảm thông và sẻ chia, tin tưởng của khách hàng.

Thông cáo nêu rõ vụ việc đang được các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật. Công ty đã và đang phối hợp nghiêm túc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Bảo Tín Minh Châu khẳng định tuổi vàng, khối lượng, chất lượng vàng luôn đảm bảo

Bảo Tín Minh Châu khẳng định hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường và thông suốt. Những năm gần đây, công ty đã kiện toàn bộ máy quản trị theo hướng độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp. Từ tháng 10-2024, bà Phạm Lan Anh là giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Mọi nghĩa vụ tài chính, quyền lợi của khách hàng và đối tác vẫn luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ đúng quy định. "Kiên định giữ chữ tín hơn giữ vàng" - Bảo Tín Minh Châu khẳng định toàn bộ các sản phẩm vàng, bạc, đá quý cung cấp ra thị trường luôn đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.

Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, công ty sẽ khắc phục triệt để những tồn tại trước đây, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, tăng cường kiểm soát nội bộ và tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa những quy định của pháp luật với mục tiêu cao nhất là ổn định hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Theo Công an TP Hà Nội, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật. Từ ngày 28-10-2024 đến nay, Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh (chung sống với ông Châu như vợ chồng).

Trong quá điều điều tra, ban đầu, Công an TP Hà Nội xác định trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của Cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Exel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu, Cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỉ đồng, chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỉ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỉ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỉ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.