HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bảo Tín Minh Châu có động thái bất ngờ liên quan vàng nhẫn

Thái Phương |

Khách hàng đầu tư của Bảo Tín Minh Châu sẽ được ưu đãi khi mua vàng nhẫn trơn thương hiệu này.

Chiều 30-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, PNJ niêm yết ổn định quanh mức 163 triệu đồng/lượng mua vào, 166 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch lần lượt 162,5 triệu đồng/lượng mua vào, 165,5 triệu đồng/lượng bán ra - không thay đổi so với hôm qua.

Giá vàng trong nước ổn định ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4, bất chấp giá vàng thế giới đi lên. Lúc 14 giờ 30, giá vàng thế giới phục hồi lên mức 4.592 USD/ounce, tăng tiếp so với đầu phiên sáng và đang tiến sát mốc 4.600 USD/ounce.

Bảo Tín Minh Châu công bố ưu đãi mới cho khách hàng mua vàng nhẫn 2026

Giá vàng trong nước đang thấp hơn nhiều so với giá thế giới

Ở thị trường trong nước, Công ty Vàng bạc - Đá quý Bảo Tín Minh Châu bất ngờ công bố chính sách ưu đãi mới đối với khách hàng.

Theo thông báo, khách hàng đầu tư của Bảo Tín Minh Châu sẽ được ưu đãi 20% chênh lệch giá (mua vào - bán ra), tương ứng giảm khoảng 600.000 đồng/lượng khi mua các sản phẩm vàng Rồng Thăng Long.

Hiện nay, chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và các doanh nghiệp khác được giãn rộng lên 3 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, khách hàng đầu tư của công ty này (đang sở hữu thẻ đầu tư còn hiệu lực) và khách đầu tư đã được cập nhật trên hệ thống. Với khách hàng mới, mua từ 10 lượng vàng Rồng Thăng Long trở lên sẽ được hưởng ưu đãi dành cho nhà đầu tư, áp dụng với mọi giao dịch phát sinh.

Chính sách ưu đãi được Bảo Tín Minh Châu tung ra trong bối cảnh thị trường vàng trong nước đang trầm lắng, khi giá vàng đã thấp hơn vùng đỉnh lịch sử 190-191 triệu đồng/lượng hồi quý I/2026 tới 24-25 triệu đồng/lượng.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại