Bảo Tín Minh Châu có động thái bất ngờ liên quan vàng nhẫn

Chiều 30-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, PNJ niêm yết ổn định quanh mức 163 triệu đồng/lượng mua vào, 166 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch lần lượt 162,5 triệu đồng/lượng mua vào, 165,5 triệu đồng/lượng bán ra - không thay đổi so với hôm qua.

Giá vàng trong nước ổn định ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4, bất chấp giá vàng thế giới đi lên. Lúc 14 giờ 30, giá vàng thế giới phục hồi lên mức 4.592 USD/ounce, tăng tiếp so với đầu phiên sáng và đang tiến sát mốc 4.600 USD/ounce.

Giá vàng trong nước đang thấp hơn nhiều so với giá thế giới

Ở thị trường trong nước, Công ty Vàng bạc - Đá quý Bảo Tín Minh Châu bất ngờ công bố chính sách ưu đãi mới đối với khách hàng.

Theo thông báo, khách hàng đầu tư của Bảo Tín Minh Châu sẽ được ưu đãi 20% chênh lệch giá (mua vào - bán ra), tương ứng giảm khoảng 600.000 đồng/lượng khi mua các sản phẩm vàng Rồng Thăng Long.

Hiện nay, chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và các doanh nghiệp khác được giãn rộng lên 3 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, khách hàng đầu tư của công ty này (đang sở hữu thẻ đầu tư còn hiệu lực) và khách đầu tư đã được cập nhật trên hệ thống. Với khách hàng mới, mua từ 10 lượng vàng Rồng Thăng Long trở lên sẽ được hưởng ưu đãi dành cho nhà đầu tư, áp dụng với mọi giao dịch phát sinh.

Chính sách ưu đãi được Bảo Tín Minh Châu tung ra trong bối cảnh thị trường vàng trong nước đang trầm lắng, khi giá vàng đã thấp hơn vùng đỉnh lịch sử 190-191 triệu đồng/lượng hồi quý I/2026 tới 24-25 triệu đồng/lượng.