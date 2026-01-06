HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bảo Tín Mạnh Hải thông báo về sản phẩm vàng 0,1 chỉ: Thay đổi từ ngày mai (7/1), khách hàng lưu ý!

NGỌC LINH |

Giờ mở bán sản phẩm vàng Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ thay đổi từ 7/1.

Những ngày vừa qua, sản phẩm vàng Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải đã nhận được sự quan tâm của nhiều người - đặc biệt là các bạn trẻ. Bài toán “tiền đâu mua vàng” được giải quyết triệt để, với vàng Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ, giờ đây ai cũng có thể mua vàng tích sản.

Sản phẩm vàng Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ được mở bán thử nghiệm từ ngày 7/12/2025 tại cơ sở đầu tiên ở số 18 Ngô Quyền, Cửa Nam (Hà Nội). Đến ngày 1/1/2026, vàng Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ được bán tại tất cả các cơ sở của Bảo Tín Mạnh Hải. Theo ghi nhận trực tiếp tại cửa hàng, nhiều người xếp hàng, chờ mua sản phẩm vàng 0,1 chỉ.

Để thuận tiện hơn cho khách hàng, hôm nay - 6/1/2025, Bảo Tín Mạnh Hải chính thức thông báo thay đổi khung giờ mở bán vàng Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ.

Từ ngày mai (7/1), Bảo Tín Mạnh Hải thay đổi khung giờ bán sản phẩm vàng Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải)

Cụ thể:

- Giờ mở bán mới: Từ 14h00 hàng ngày

- Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 07/01/2026

- Phạm vi áp dụng: Toàn bộ hệ thống cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải

Đồng thời, Bảo Tín Mạnh Hải cũng nhấn mạnh: Sản phẩm vàng Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ sẽ được bán theo STT. Số lượng phục vụ 70 sản phẩm/ngày, giới hạn 1 sản phẩm/1 khách hàng. Khách hàng vắng mặt khi đến lượt phục vụ sẽ bị hủy phiếu đăng ký mua.

Mỗi ngày, khách hàng chỉ được mua 1 sản phẩm vàng Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ (Ảnh chụp màn hình)

