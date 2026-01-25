Bảo Tín Mạnh Hải phát thông báo khẩn, người mua vàng đặc biệt chú ý

Trang fanpage chính thức của Bảo Tín Mạnh Hải vừa phát đi thông báo quan trọng nhằm hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch vàng vật lý đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo thông báo của Bảo Tín Mạnh Hải, tuân thủ Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ, các tổ chức chỉ được phép thực hiện mua bán Vàng vật lý (trao nhận vàng thực tế), giao dịch mà không có hàng hóa vật chất thực tế đi kèm chưa được pháp luật cấp phép (Căn cứ Khoản 9, Điều 4). Điều này giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng và đảm bảo tính minh bạch cho thị trường.

Vì vậy, đối với các Hợp đồng mua bán, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết sẽ hoàn tất thủ tục nhận vàng thực tế trước khi thực hiện các nhu cầu mua bán/sang nhượng khác, thay vì giao dịch trực tiếp trên giấy tờ.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng cho biết sẽ áp dụng cơ chế linh động:

- Có hàng là giao ngay (Kể cả sớm hơn lịch hẹn): Khi khách hàng ghé cửa hàng, nếu sản phẩm đang có sẵn, doanh nghiệp sẽ ưu tiên làm thủ tục nhận vàng và khách hàng hoàn toàn có thể bán lại ngay tại quầy theo giá niêm yết tại thời điểm đó.

- Nếu chưa có hàng: Trong trường hợp kho chưa có sẵn sản phẩm, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết khách hàng có thể chờ đến ngày hẹn giao hàng gần nhất để thực hiện giao dịch.

Đầu ngày 24-1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 4.985 USD/ounce, tăng 85 USD so với vùng đáy trong phiên 4.900 USD/ounce.

Trong nước, vào sáng 24/1, Bảo Tín Mạnh Hải công bố bảng giá vàng niêm yết như sau:

Vàng miếng SJC do Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải phân phối được mua vào ở mức 17,140 triệu đồng/lượng và bán ra 17,330 triệu đồng/lượng.

Với dòng Kim Gia Bảo 24K (999.9), giá mua vào là 16,970 triệu đồng/lượng, bán ra 17,270 triệu đồng/lượng; mức giá này cũng áp dụng cho đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen.

Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long được thu mua ở mức 16,970 triệu đồng/lượng, trong khi nhẫn tròn 999.9 BTMH có giá mua vào 16,870 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng trang sức, loại 24K (999.9) được mua vào 16,820 triệu đồng/lượng và bán ra 17,010 triệu đồng/lượng; loại 24K (99.9) mua vào 16,810 triệu đồng/lượng, bán ra 17,000 triệu đồng/lượng.

Riêng vàng Tiểu Kim Cát 24K (0,1 chỉ) có giá mua vào 1,697 triệu đồng/nhẫn và bán ra 1,727 triệu đồng/nhẫn.

Trong bối cảnh thị trường vàng liên tục "nóng", các quy định nhằm tăng cường minh bạch đã bắt đầu được siết chặt. Theo Nghị định số 232/2025/NĐ-CP và hệ thống chế tài xử phạt hành chính mới có hiệu lực, mọi giao dịch mua bán vàng có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày bắt buộc phải thực hiện qua tài khoản ngân hàng. Việc thanh toán bằng tiền mặt đối với vàng miếng hoặc nhẫn tròn vượt ngưỡng này sẽ bị xem là hành vi vi phạm pháp luật, với mức phạt đối với cá nhân có thể lên tới 20 triệu đồng.

Không chỉ người mua, các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng chịu chế tài nghiêm khắc hơn. Quy định mới nêu rõ, mức phạt có thể dao động từ vài chục triệu đồng đến tối đa 400 triệu đồng đối với các hành vi như không niêm yết công khai giá mua – bán vàng miếng, vàng trang sức; sản xuất vàng miếng nhưng không công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng; không ghi nhãn hoặc không tuân thủ quy định về trạng thái vàng.