Bảo Tín Mạnh Hải phát cảnh báo khẩn về sản phẩm vàng "Đại Kim Cát"

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều fanpage giả mạo thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, đăng tải thông tin mở bán “vàng tích lũy online” và chào mời sản phẩm có tên “Đại Kim Cát”, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định, hiện tại không triển khai bất kỳ hình thức bán vàng tích lũy online nào, đồng thời không kinh doanh sản phẩm mang tên “Đại Kim Cát”. Do đó, mọi thông tin quảng cáo liên quan đến các nội dung này đều là giả mạo.

Theo ghi nhận, các fanpage giả thường sử dụng tên gọi, hình ảnh gần giống thương hiệu chính thức, nhưng đường dẫn (link) bị thay đổi tinh vi như thêm ký tự, viết sai chính tả hoặc dùng tên viết tắt nhằm đánh lừa người dùng.

Nguồn: Bảo Tín Mạnh Hải

Doanh nghiệp khuyến cáo khách hàng chỉ nên tiếp cận và giao dịch qua các kênh chính thức, bao gồm:

- Fanpage duy nhất: https://www.facebook.com/baotinmanhhai.vn

- Website: https://baotinmanhhai.vn

- Zalo OA chính thức: https://zalo.me/baotinmanhhaijewelry

- Hệ thống cửa hàng trên toàn quốc