Bảo Tín Mạnh Hải phát cảnh báo khẩn về sản phẩm vàng "Đại Kim Cát"

Linh San |

Doanh nghiệp này không kinh doanh sản phẩm mang tên “Đại Kim Cát”.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều fanpage giả mạo thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, đăng tải thông tin mở bán “vàng tích lũy online” và chào mời sản phẩm có tên “Đại Kim Cát”, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định, hiện tại không triển khai bất kỳ hình thức bán vàng tích lũy online nào, đồng thời không kinh doanh sản phẩm mang tên “Đại Kim Cát”. Do đó, mọi thông tin quảng cáo liên quan đến các nội dung này đều là giả mạo.

Theo ghi nhận, các fanpage giả thường sử dụng tên gọi, hình ảnh gần giống thương hiệu chính thức, nhưng đường dẫn (link) bị thay đổi tinh vi như thêm ký tự, viết sai chính tả hoặc dùng tên viết tắt nhằm đánh lừa người dùng.

Bảo Tín Mạnh Hải phát cảnh báo khẩn về sản phẩm vàng "Đại Kim Cát" - Ảnh 1.

Nguồn: Bảo Tín Mạnh Hải

Bảo Tín Mạnh Hải phát cảnh báo khẩn về sản phẩm vàng "Đại Kim Cát" - Ảnh 2.

Nguồn: Bảo Tín Mạnh Hải

Bảo Tín Mạnh Hải phát cảnh báo khẩn về sản phẩm vàng "Đại Kim Cát" - Ảnh 3.

Nguồn: Bảo Tín Mạnh Hải

Doanh nghiệp khuyến cáo khách hàng chỉ nên tiếp cận và giao dịch qua các kênh chính thức, bao gồm:

- Fanpage duy nhất: https://www.facebook.com/baotinmanhhai.vn

- Website: https://baotinmanhhai.vn

- Zalo OA chính thức: https://zalo.me/baotinmanhhaijewelry

- Hệ thống cửa hàng trên toàn quốc

Khách hàng cần lưu ý, các đường link chuẩn phải hiển thị chính xác “baotinmanhhai.vn". Mọi fanpage có đường link không trùng khớp hoàn toàn với “baotinmanhhai.vn” (ví dụ: thêm ký tự, thay đổi đuôi, viết sai chính tả, viết tắt…) đều là giả mạo và không thuộc Bảo Tín Mạnh Hải.

Ngoài ra, khách hàng có thể liên hệ tổng đài 18002209 để xác minh thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, việc kiểm tra kỹ nguồn thông tin, không chuyển tiền hoặc giao dịch qua các kênh không chính thống là yếu tố then chốt để bảo vệ tài sản cá nhân.

Doanh nghiệp cũng kêu gọi người dùng chủ động báo cáo các trang giả mạo hoặc dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý, hạn chế rủi ro phát sinh.


Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

Cảnh choáng ngợp khó tin tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo: Trên xe chở đoàn cán bộ, nhân viên ngân hàng

Loạt khí tài đắt tiền của Mỹ bị hư hại sau một tháng xung đột với Iran

Khoảnh khắc cứu cô gái trẻ rơi xuống giếng trong đêm

Mỹ điều 7.000 lính thủy đánh bộ, lính dù tới Vùng Vịnh gây áp lực lên Iran

Mỹ điều 7.000 lính thủy đánh bộ, lính dù tới Vùng Vịnh gây áp lực lên Iran

