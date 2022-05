Bảo Thy: Sao Vpop nổi tiếng một thời bỗng lui về ở ẩn lúc đỉnh cao, giờ ra sao ở tuổi 34?

Bảo Thy là cái tên không còn xa lạ đối với khán giả thế hệ 8x, 9x. Nàng "Công chúa bong bóng" từng là ngôi sao sáng trên làng nhạc Vpop, thậm chí gắn với thời thanh xuân, tuổi trẻ của nhiều người.

Bảo Thy sinh năm 1989, tên thật là Trần Thị Thúy Loan. Cô được biết đến như một người nghệ sĩ đa tài khi vừa làm ca sĩ, nhạc sĩ, vừa làm diễn viên điện ảnh, MC, người mẫu ảnh kiêm nhà kinh doanh tài giỏi.

Nàng "công chúa bong bóng" nổi tiếng một thời

Sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng Bảo Thy lại được đầu tư cho học thanh nhạc và piano từ rất nhỏ. Cô từng là thành viên thiếu niên như Sao Băng, Blue Stars, SBS, Angels,... Tuy nhiên, thời đó cô chưa thực sự gây chú ý.

Đến năm 2006, nhan sắc xinh đẹp của Bảo Thy đã lọt top 10 mỹ nhân xinh đẹp nhất đại diện cho trò chơi trực tuyến Võ lâm truyền kỳ, có cơ hội góp mặt ở bộ phim điện ảnh cùng tên. Sau đó, cô tiếp tục tham dự cuộc thi Miss Audition và cũng nằm trong top 10.

Tại đêm trao giải, phần thể hiện hai ca khúc 10 minutes và Please tell me why của Bảo Thy được khán giả yêu thích, vươn lên đầu các bảng xếp hạng âm nhạc lúc bấy giờ. Cái tên Bảo Thy dần trở nên nổi tiếng khiến cô từ bỏ con đường sang Hoa Kỳ để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Nhắc đến Bảo Thy, khán giả hẳn sẽ nhớ đến loạt ca khúc đình đám một thời của cô nàng như Sorry, Vẫn ngỡ như là, Xin đừng xát muối trái tim em, Công chúa bong bóng, Ngôi nhà hoa hồng, Có bao giờ em sai,... Ngoài ra, cô còn đóng vai trò MC trong một số chương trình như Nào ta cùng hát, Hành trình kết nối những trái tim, Album vàng,...

Thời điểm những năm 2008-2011, tên tuổi của Bảo Thy lên nhanh như diều gặp gió. Những sản phẩm âm nhạc, phim ảnh, truyền hình có cô tham gia đều được công chúng đón nhận nhiều tình.

Mặt khác, nữ ca sĩ sinh năm 1988 cũng chăm chỉ ra nhiều sản phẩm mới như ca khúc Thiên thần trong truyện tranh, CD The Collection of Bao Thy, phim Công chúa teen và ngũ hổ tướng, album Vol.2 Ký ức của mưa, Special Album,...

Thời điểm đó, một vài MV của Bảo Thy cũng gây nên tranh cãi vì vấn đề "mượn" ý tưởng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận cái tên Bảo Thy vô cùng nổi tiếng. Nàng "công chúa bong bóng" xuất hiện ở khắp mọi nơi, được công chúng đón nhận nhiệt tình và đông fan không kém những tên tuổi đình đám bấy giờ như Đan Trường, Đông Nhi, Hồ Ngọc Hà, Ưng Hoàng Phúc...

Bỗng tạm ngừng hoạt động khi sự nghiệp ở đỉnh cao

Năm 2012, sự nghiệp của Bảo Thy vẫn phát triển khá tốt. Sau phim Công chúa teen và ngũ hổ tướng, cô tiếp tục được mời tham gia tác phẩm Gia sư nữ quái. Tuy nhiên, trong âm nhạc, cô chỉ phát hành một vài đĩa đơn lẻ với lý do: Cô đã gặp những chuyện không hay trong nghề nghiệp, đi hát chỉ là để "trả nợ" tình cảm của fan.

Một thời gian rất dài, khán giả chỉ thấy Bảo Thy thỉnh thoảng xuất hiện khi ra mắt một số sản phẩm âm nhạc đơn lẻ. Thậm chí có lúc, cô đã tạm ngừng hoạt động ca hát.

Mãi đến sau này, khi tham gia chương trình talkshow của The Remix - Remix Restory #1 năm 2017, Bảo Thy mới trải lòng về quãng thời gian đen tối khi tạm ngừng ca hát giai đoạn 2012-2015.

Cụ thể, cô cho biết thời gian đó, công việc của cô liên tục gặp trục trặc không rõ lý do. Đỉnh điểm, nữ ca sĩ còn bị một người đàn ông lạ chuốc rượu với dáng vẻ không tử tế tại một đêm diễn ở thành phố Vinh.

Bảo Thy chia sẻ: "Khi tôi đang diễn, một vị khách nam lên mời uống rượu. Tôi từ chối thì vị khách đó do say nên tiến lên sân khấu và... Về đến khách sạn tôi đã khóc rất nhiều.

Một loạt tour với 10 đêm diễn tại Hà Nội sau đó, tôi đều gặp trục trặc. Sau đó, tôi bay về Đà Nẵng nhưng cuối cùng cả ba show tôi diễn đều không có cát-xê".



Không chỉ vậy, giọng hát cứ liên tục trong rồi lại khàn không rõ nguyên nhân khiến Bảo Thy không thể thu âm ca khúc mới: "Có những ngày tôi gọi thu âm cho các phòng thu, buổi sáng giọng vẫn rất trong trẻo nhưng đến khi thu thì tự dưng ho liên tục và giọng rất khàn.

Chính anh Dương Khắc Linh và Trang Pháp từng chứng kiến điều đó. Nhưng kỳ lạ, khi về đến nhà thì mọi thứ lại ổn, giọng tôi lại trong trẻo như thường" (theo 2Sao).

Cùng lúc đó, Bảo Thy bị viêm ruột thừa, phải tiến hành phẫu thuật. Sau đó, dù giữ gìn rất kỹ nhưng cô vẫn bị nhiễm trùng sau khi phẫu thuật khiến Bảo Thy phải hủy bỏ một concert lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

Không dừng lại ở đó, Bảo Thy rơi vào tình trạng mất ngủ, thần kinh chập chờn, lơ lửng, mông lung. Biến cố kéo dài khiến cô rơi vào trầm cảm, phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ và thuốc.

Mãi đến năm 2016, Bảo Thy trở lại với chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng và chính thức trở thành Quán quân sau 4 tháng tham gia. Sự trở lại này khiến cô tự tin ra mắt thêm một số sản phẩm âm nhạc như Là con gái phải xinh, Yêu anh yêu bình yên, Ngộ nhận,... dù vẫn được khán giả đón nhận nhiệt tình nhưng cái tên Bảo Thy đã không còn hot như trước kia.

Cuộc sống hiện tại ở tuổi 34

Năm 2019, Bảo Thy bất ngờ tuyên bố lên xe hoa cùng bạn trai doanh nhân Phan Lĩnh hơn mình 10 tuổi. Cuộc hôn nhân bất ngờ của cặp đôi nhận về nhiều ánh mắt soi mói, ý kiến trái chiều của dân mạng.

Bất chấp điều đó, Bảo Thy luôn lên tiếng bảo vệ chồng, tránh để hình ảnh của anh xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao. Mặt khác, cô ít tham gia sự kiện mà chỉ tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình và hoạt động kinh doanh.

Cuối năm 2021, vợ chồng Bảo Thy chính thức đón con trai đầu lòng sau 2 năm kết hôn. Nữ ca sĩ vỡ òa trong niềm vui sướng, hạnh phúc bên gia đình nhỏ trọn vẹn của mình.

Nữ ca sĩ chia sẻ, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cô biết điều gì là quan trọng và quý giá với mình. Trong quá khứ, Bảo Thy đã dành nhiều thời gian, tâm sức cho nghệ thuật, ca hát. Thế nên giờ đây, cô muốn tập trung cho gia đình, chăm sóc chồng con hơn cả.

Ở tuổi 34, Bảo Thy trở thành người phụ nữ đảm đang, tự tay chăm sóc cho gia đình và cậu con trai của mình. Ngoài ra, cô còn thường xuyên cho con đi du lịch chung với gia đình để con dạn dĩ hơn.

Trước nghi vấn ăn bám chồng thời gian qua, Bảo Thy thẳng thắn cho biết từ lâu, cô đã là người phụ nữ độc lập kinh tế. Dù ngưng hoạt động ca hát nhưng cô vẫn có tài sản riêng tích lũy từ những năm tháng làm việc trước kia và cả hoạt động kinh doanh hiện tại. Do đó, dù ở nhà chăm con, cô vẫn có khả năng kiếm tiền tốt và không cần phụ thuộc vào chồng.

Bảo Thy xinh đẹp, trẻ trung ở tuổi 34.

Tuổi 34 hạnh phúc, không lo nghĩ khiến Bảo Thy ngày càng xinh đẹp, trẻ trung. Sau khi sinh con, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả, săn chắc như ngày nào. Nhìn cuộc sống viên mãn của Bảo Thy hiện tại, ai nấy đều xuýt xoa, chúc mừng nàng "công chúa bong bóng" một thời đã tìm thấy bến đỗ an lành, đích thực của đời mình.

