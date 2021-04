Bảo Thy khoe được ông xã đại gia chiều như 'bà hoàng', vợ lười bơi vì sợ mùi clo liền làm luôn bể bơi nước biển cho hết lý do!

Kể từ khi chính thức về chung một nhà với đại gia Phan Lĩnh, trở thành nàng dâu hào môn, cuộc sống của Bảo Thy được người hâm mộ ví như từ công chúa trở thành bà hoàng vậy. Không chỉ được tận hưởng cuộc sống xa hoa, giàu có, quan trọng hơn hết là Bảo Thy còn được ông xã yêu thương và chiều chuộng hết nấc.

Từ tặng hàng hiệu đều đặn, đưa đi du lịch “chanh sả” hàng tháng và còn rất tâm lý khi luôn âm thầm quan tâm, đáp ứng mọi mong ước của vợ nữa.

Sau khi làm vợ đại gia, Bảo Thy được tận hưởng cuộc sống như một bà hoàng

Hiện tại, Bảo Thy đang chung sống với ông xã doanh nhân tại một biệt thự “siêu to khổng lồ” ở khu nhà giàu TP.HCM. Đặc biệt, trong căn biệt thự nguy nga còn có hẳn một bể bơi cực xịn xò để Bảo Thy “chill” và bơi lội rèn luyện sức khỏe.

Mới đây, Bảo Thy lại khiến dân tình không khỏi ghen tị khi hạnh phúc khoe trên Instagram cá nhân hành động quan tâm đầy tinh tế của ông xã: "Sau một thời gian quá dài viện lý do 'em không bơi đâu vì em sợ mùi Clo', thì một tuần nay anh Mập ảnh lẳng lặng làm thành hồ bơi nước biển cho hết lý do lười. Ok từ nay em xin hứa 1 tuần bơi 3 ngày để đảm bảo cho sức khoẻ ạ".

Bảo Thy chia sẻ về hành động quan tâm đầy ngọt ngào của ông xã

Qua hành động này, có thể thấy ông xã Bảo Thy không chỉ chiều chuộng mà còn hết mực quan tâm đến sức khỏe của vợ. Dưới phần bình luận, người hâm mộ không ngớt lời thể hiện sự ngưỡng mộ với "Công chúa bong bóng": "Ôi đúng là chồng người ta mà", "Nhất chị Thy đấy nhé!",...

Đông đảo dân tình còn nhận định rằng, Bảo Thy ở nhà là công chúa, sau khi lấy chồng thì trở thành bà hoàng đích thực. Thật là đáng ngưỡng mộ mà!

Hình ảnh về bể bơi xịn xò trong căn biệt thự nhà Bảo Thy

Được ông xã yêu chiều và quan tâm hết mực nên Bảo Thy dường như ngày càng trẻ đẹp ra nữa chứ

Ảnh: Instagram NV