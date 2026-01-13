Báo Thái Lan trầm trồ: “Cầu thủ Việt Nam ghi bàn quá điêu luyện”

“Những ngôi sao Vàng” đoạt ngôi đầu bảng A, loại chủ nhà khỏi giải U23 châu Á” – đây là tiêu đề vừa được tờ báo Siamsport của Thái Lan đăng tải rạng sáng 13/1.

Bài viết này đặc biệt ấn tượng với bàn thắng của Đình Bắc vào lưới của chủ nhà Ả Rập Xê Út:

“Ngôi sao vào sân từ ghế dự bị Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam đã thể hiện kỹ năng ghi bàn quá điêu luyện. Bàn thắng quyết định của anh đã ấn định chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam trước Ả Rập Xê Út. Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, tiến vào vòng tứ kết với ngôi đầu bảng” – Siamsport viết.

Khi tường thuật lại những diễn biến trận đấu, trang Siamsport tiếp tục trầm trồ với pha làm bàn đẳng cấp của ngôi sao bên phía tuyển U23 Việt Nam:

“Phút 64, Ngọc Mỹ chuyền bóng cho Đình Bắc, người đã khống chế bóng tuyệt vời trong vòng cấm bên cánh trái và tung cú sút hiểm vào góc gần, khiến thủ môn đối phương hoàn toàn không có cơ hội cản phá”.

Báo Thái Lan ấn tượng mạnh với bàn thắng đẳng cấp của Đình Bắc.

Trong khi đó, một phương tiện truyền thông khác ở Thái Lan, Daily News đã dùng từ “đáng kinh ngạc” để nói về nỗ lực của U23 Việt Nam.

“HLV Kim Sang-sik đã hết lời khen ngợi các cầu thủ Việt Nam vì nỗ lực phi thường trong việc loại bỏ Ả Rập Xê Út và giành chiến thắng thứ ba liên tiếp để tiến vào vòng tiếp theo của Asian Cup.

Sau trận, ông Kim Sang-sik bày tỏ sự vui mừng trước nỗ lực đáng kinh ngạc của U23 Việt Nam, khi gây sốc cho đội chủ nhà và loại bỏ Ả Rập Xê Út, qua đó giành vé vào tứ kết với thành tích toàn thắng. Ông khẳng định họ đã sẵn sàng cho bất kỳ đối thủ nào”.

Daily News cũng khen ngợi chiến thuật phòng ngự của U23 Việt Nam:

“Trong trận đấu thuộc bảng A diễn ra vào ngày 12/1, U23 Việt Nam không được phép để thua, trong khi Ả Rập Xê Út cần phải thắng. Việt Nam đã chơi phòng ngự chặt chẽ ở trận đấu này…

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Việt Nam, qua đó giành được trọn vẹn 9 điểm lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu”.