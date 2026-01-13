Thắng vang dội, U23 Việt Nam khiến cả Đông Nam Á “mát mặt”

U23 Việt Nam đã chơi kiên cường để tạo nên địa chấn, đánh bại Saudi Arabia ngay trên sân của đối thủ. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tiến vào tứ kết với ngôi đầu bảng còn Saudi Arabia chính thức bị loại sớm.

U23 Việt Nam vừa xác lập một cột mốc vô tiền khoáng hậu, rất đáng tự hào cho cả khu vực Đông Nam Á. Theo đó, U23 Việt Nam trở thành đội đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á có thể đứng nhất bảng mỗi khi tham dự các kỳ U23 châu Á. Trong quá khứ, tất cả những đại diện trong khu vực đều chỉ có thể kết thúc vòng bảng với vị trí Á quân (bao gồm cả chính U23 Việt Nam).

U23 Việt Nam xác lập cột mốc là đội đầu tiên của khu vực Đông Nam Á giành vị trí nhất bảng khi tham dự giải châu Á.

Chiến thắng trước Saudi Arabia cũng giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik xác lập một số kỷ lục với bóng đá trong nước. Lần đầu tiên trong lịch sử U23 Việt Nam thắng 3 trận liên tiếp khi đá giải U23 châu Á, đồng thời toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng.

Ngoài ra, chiến thắng trước Saudi Arabia cũng là lần đầu tiên U23 Việt Nam đánh bại được đội chủ nhà ở một vòng chung kết U23 châu Á.

Như vậy, U23 Việt Nam đã làm được điều mà ngay cả “thế hệ vàng” lứa Thường Châu năm 2018 cũng chưa đạt được. Điều này cho thấy tài năng của HLV Kim Sang-sik, cũng như sự phát triển vượt bậc trong công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam trong suốt những năm qua.

Thành tích của U23 Việt Nam góp phần mang tới niềm tự hào không chỉ với người hâm mộ Việt Nam, và còn cả với đông đảo những người yêu bóng đá trong khu vực ASEAN.



