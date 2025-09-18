Báo Thái Lan than thở khi đội nhà gục ngã trước “siêu đội hình” đến từ Việt Nam

Khởi đầu Thai League 2025/26 với mạch 4 trận bất bại, CLB Ratchaburi hành quân đến Nam Định với mục tiêu chiến thắng. Nhưng cuối cùng, nhà đương kim á quân Thái Lan đã để thua với tỉ số 1-3. Con số 3 bàn thua cũng đầy bất ngờ khi trước đó Ratchaburi đang sở hữu hàng thủ tốt nhất Thai League với chỉ 1 bàn thua sau 4 lượt trận đầu tiên.

CLB Nam Định (áo trắng) đã giành chiến thắng 3-1 trên sân nhà Thiên Trường

Trang BallThai (Thái Lan) than thở: “Ratchaburi đã chiến đấu hết mình nhưng không thể chống đỡ và cuối cùng để thua 1-3 trước Nam Định. Nam Định ghi 3 bàn thắng trước nhờ công của Caio César và Brenner (2 bàn). Ratchaburi chỉ có 1 bàn danh dự trong hiệp hai. Kết quả này khiến Ratchaburi vẫn đang trắng tay ở vòng bảng Cúp C2 châu Á 2025/26”.

Tờ Matichon (Thái Lan) nhận định: “Tỉ số thua 1-3 trước Nam Định là kết quả không mấy sáng sủa dành cho Ratchaburi”. Matichon chỉ ra rằng đây là lần thứ hai liên tiếp Ratchaburi để thua trong trận ra quân một giải đấu cấp châu lục.

Trang Siam Sport (Thái Lan) đánh giá khởi đầu của Ratchaburi là không mấy suôn sẻ. Và trận thua trước Nam Định có thể khiến cho đại diện Thai League sớm bị loại ngay từ vòng bảng. Bởi ở bảng F Cúp C2 châu Á còn 1 đối thủ khác rất mạnh là Gamba Osaka (Nhật Bản).

Xếp hạng tạm thời bảng F Cúp C2 châu Á 2025/26 (2 đội đầu bảng lọt vào vòng 1/8)

Kết thúc lượt trận đầu tiên, CLB Nam Định tạm thời cùng dẫn đầu bảng với Gamba Osaka. 2 CLB đều có 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại +2, ghi được 3 bàn thắng và nhận 1 bàn thua.

Đáng chú ý, trong trận đấu với Ratchaburi, đội bóng thành Nam đã tận dụng gần như tối đa số lượng ngoại binh. Một số những cái tên không đăng ký thi đấu V.League nhưng khi vào sân ở Cúp C2 châu Á vẫn thể hiện tốt. Điều này cho thấy CLB Nam Định đã chuẩn bị rất kỹ càng cho hành trình tại đấu trường châu lục.

CLB Nam Định đã sử dụng tổng cộng 11 ngoại binh, 4 nội binh và 1 cầu thủ nhập tịch trong trận đấu với Ratchaburi

Lượt trận tiếp theo, nhà ĐKVĐ V.League sẽ làm khách trên sân của Eastern (Hong Kong, Trung Quốc). Cuộc đọ sức diễn ra lúc 17h00 ngày 2/10 (giờ Việt Nam) trên SVĐ Mong Kok.



