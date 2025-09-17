Tuyển Việt Nam gặp đối thủ Nhật Bản, Hàn Quốc tại giải đấu quốc tế

Tại giải đấu bóng đá trẻ quốc tế Seoul EOU Championship 2025, U18 Việt Nam nằm ở bảng A với 3 đối thủ: Đội tuyển chọn K-League (Hàn Quốc), Zhejang FC (Trung Quốc), Đội tuyển chọn Kanto (Nhật Bản). Bảng B có 4 đội: Seoul FC (Hàn Quốc), Trung học Jungang (Hàn Quốc), U18 Johor Darul Ta'zim (Malaysia) và U18 Buriram United (Thái Lan).

U18 Việt Nam sẽ có nhiều trải nghiệm đáng quý ở giải đấu quốc

Các bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt, 2 đội giành ngôi nhất bảng gặp nhau ở trận chung kết, 2 đội nhì bảng thi đấu trận tranh hạng ba. U18 Việt Nam chơi trận ra quân lúc 17h00 ngày 20/9 (giờ Việt Nam) gặp Đội tuyển chọn K-League.

Seoul EOU Championship được dành cho các cầu thủ trẻ thuộc độ tuổi U18. Giải đấu có sự hỗ trợ tổ chức của LĐBĐ Hàn Quốc. U18 Việt Nam tham dự giải với thành phần bao gồm nhiều tuyển thủ U17 Việt Nam vừa góp mặt ở giải U17 châu Á 2025. Đội được dẫn dắt bởi HLV người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi.

2 năm trước, U18 Việt Nam cũng từng tham dự Seoul EOU Championship. Thời điểm đó, đoàn quân áo đỏ phải đối mặt với 3 đối thủ quá mạnh là Hàn Quốc, Maroc và Ukraine. Kết quả, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thua cả 3 trận. Dù vậy những kinh nghiệm thu được trước các đối thủ quốc tế là rất đáng quý.