Báo Thái Lan thán phục siêu kỷ lục 100% của HLV Kim Sang-sik

"Tỉ lệ thắng của U23 Việt Nam cùng HLV Kim Sang-sik là 100%", tờ Goal Thái Lan nhấn mạnh. Tờ báo của Thái Lan thống kê chuỗi thành tích mà ông Kim đạt được kể từ lên nắm quyền ở U23 Việt Nam. Kết quả, đoàn quân áo đỏ toàn thắng 14/14 trận tại các giải đấu chính thức, từ U23 Đông Nam Á, SEA Games cho đến U23 châu Á.

Trong chuỗi trận ấn tượng này, U23 Việt Nam ghi tới 25 bàn thắng và chỉ nhận 6 bàn thua. Tờ Goal chỉ ra rằng, U23 Thái Lan chính là đội bóng duy nhất ghi được 2 bàn vào lưới U23 Việt Nam trong một trận đấu trong gần một năm qua. Tuy nhiên, Voi chiến vẫn không thể được hưởng niềm vui chiến thắng. Họ để thua ngược 2-3 và ngậm ngùi nhìn U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik đang đạt tỉ lệ thắng 100% cùng U23 Việt Nam

Người hâm mộ Thái Lan cũng bày tỏ sự khâm phục với thành tích của U23 Việt Nam. Một số bình luận trong bài đăng trên trang Goal Thái Lan:

- HLV Hàn Quốc rất hợp với bóng đá Việt Nam, trước là ông Park Hang-seo, giờ là ông Kim Sang-sik.

- SEA Games vừa qua giống như một đợt tập huấn dành cho U23 Việt Nam. Họ trở nên đáng sợ hơn hẳn khi vào giải châu Á.

- Họ thực sự là số một Đông Nam Á lúc này.

- CĐV Thái Lan cần học cách công nhận thành tựu của bóng đá Việt Nam. Bất kể việc chuẩn bị cho các giải đấu có khác nhau ra sau, thành tích mà họ đạt được là thước đo chính xác nhất.

U23 Việt Nam đã vô địch Đông Nam Á tới 2 lần trong năm 2025 (giải U23 Đông Nam Á và SEA Games)

- U23 Việt Nam xây dựng lối chơi kỷ luật có nét giống bóng đá Nhật Bản. Hệ thống này sẽ giúp họ đến với World Cup nhanh hơn Thái Lan.

- Liệu rằng đã tới lúc LĐBĐ Thái Lan nên cân nhắc một HLV Hàn Quốc cho đội tuyển giống như Việt Nam?