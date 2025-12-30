Tờ The Nation (Thái Lan) ngày 18/12 đăng tải bài viết với tiêu đề "SCG định vị Việt Nam là cửa ngõ sản xuất và xuất khẩu của ASEAN".

Báo Thái Lan dẫn thông tin từ SCG – tập đoàn hàng đầu Thái Lan trong lĩnh vực xi măng và vật liệu xây dựng – Việt Nam đã được xác định là trung tâm chiến lược quan trọng trong chiến lược tối ưu hóa khu vực của tập đoàn, nhằm nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng xuất khẩu ra thị trường toàn cầu.

Quyết định này xuất phát từ sự trỗi dậy nhanh chóng của Việt Nam như một cường quốc kinh tế ở Đông Nam Á, trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách công nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng và chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, hướng tới mục tiêu phát thải carbon ròng bằng không.

Phù hợp với định hướng đó, SCG Decor (SCGD) đã hỗ trợ PRIME GROUP mở rộng năng lực sản xuất gạch chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Đồng thời, mảng xi măng và vật liệu xây dựng của SCG tại Việt Nam đang đẩy nhanh phát triển các sản phẩm xi măng carbon thấp phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu toàn cầu, theo chính sách Xây dựng Xanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Doanh nghiệp Thái Lan định vị Việt Nam là cửa ngõ sản xuất, xuất khẩu của ASEAN. Ảnh: The Nation

Việt Nam như cường quốc kinh tế ĐNÁ

Ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia của SCG tại Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam là thị trường chiến lược quan trọng của SCG, với tổng vốn đầu tư vượt 7 tỷ USD trải rộng trên 28 công ty, chiếm 28% tổng tài sản của tập đoàn.

Các khoản đầu tư này bao gồm lĩnh vực hóa chất, xi măng, vật liệu xây dựng, bao bì và hậu cần, được thiết kế để phục vụ cả nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Theo ông, những khoản đầu tư này giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố tiềm năng chuỗi cung ứng cũng như sản xuất toàn diện của SCG.

Trong khuôn khổ chiến lược Tối ưu hóa khu vực, SCG đang tận dụng thế mạnh tổng hợp của Thái Lan và Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, tiêu chuẩn an toàn, quản lý nhà máy và tuân thủ các nguyên tắc môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Ông Kulachet cho biết Việt Nam là thị trường có tiềm năng tăng trưởng cao nhờ nền kinh tế năng động, chính sách phát triển cơ sở hạ tầng của Chính phủ và xu hướng xây dựng xanh ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, Việt Nam sở hữu lực lượng người tiêu dùng có sức mua đối với các sản phẩm chất lượng cao, quy mô thị trường hơn 100 triệu dân, cùng tiềm năng xuất khẩu nhờ chi phí sản xuất hiệu quả, qua đó củng cố tăng trưởng kinh doanh bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống trong khu vực.

"Xây tổ" cho chiến lược ASEAN và toàn cầu

PRIME GROUP – doanh nghiệp chủ lực mà SCG mua cổ phần từ năm 2012 – hiện là công ty dẫn đầu thị trường vật liệu trang trí bề mặt tại Việt Nam và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố SCGD hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu ASEAN.

Ông Numpol Malichai, CEO kiêm Chủ tịch SCG Decor Plc, cho biết nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng, tầng lớp trung lưu mở rộng và thị trường bất động sản phục hồi, đặc biệt là phân khúc nhà ở trung và cao cấp ưa chuộng gạch men tráng men (GP), khiến nhu cầu đối với các sản phẩm này liên tục gia tăng.

PRIME hiện đạt doanh thu khoảng 5,5 tỷ baht, với năng lực sản xuất khoảng 80 triệu mét vuông. Công ty dự kiến mở rộng năng lực sản xuất gạch GP từ 19 triệu mét vuông năm 2025 lên 25,6 triệu mét vuông năm 2026, hướng tới mục tiêu 45 triệu mét vuông vào năm 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Khả năng quản lý và kiểm soát chi phí sản xuất giúp PRIME duy trì năng lực cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu thế giới, qua đó trở thành cơ sở sản xuất và xuất khẩu chiến lược của SCGD, củng cố chiến lược tối ưu hóa khu vực hướng tới tăng trưởng bền vững.

Để thích ứng với biến động thị trường và duy trì lợi thế cạnh tranh, PRIME đã đầu tư hệ thống khí hóa sinh khối tại nhà máy Phổ Yên nhằm thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng sinh khối, qua đó giảm chi phí năng lượng và phát thải khí nhà kính. Sáng kiến này góp phần củng cố vai trò của Việt Nam như một trung tâm xuất khẩu chiến lược sang ASEAN và các khu vực khác.

Bên cạnh đó, các sản phẩm của PRIME phục vụ đầy đủ các phân khúc thị trường, với thiết kế sáng tạo cùng các tính năng an toàn, sức khỏe được công nhận rộng rãi tại châu Á, hỗ trợ song song tăng trưởng kinh doanh và bền vững môi trường.

Ngoài ra, SCGD đang mở rộng mảng thiết bị phòng tắm và củng cố thương hiệu COTTO tại thị trường ASEAN, với hơn 44 nhà phân phối tại Việt Nam, đồng thời phát triển các sản phẩm bổ trợ như keo dán và vữa chà ron.

SCG tập đoàn công nghiệp hàng đầu Đông Nam Á. Ảnh: SCG Việt Nam

Doanh nghiệp Thái Lan coi Việt Nam là trung tâm sản xuất trọng điểm

Tập đoàn Xi măng và Vật liệu Xây dựng SCG đã hoạt động tại Việt Nam hơn 20 năm, với 11 công ty trong các lĩnh vực xi măng, vật liệu lợp mái và vật liệu xây dựng. Các cơ sở sản xuất đặt tại miền Trung và miền Nam vừa phục vụ thị trường nội địa, vừa đóng vai trò là trung tâm sản xuất chiến lược cho xuất khẩu toàn cầu.

Ông Wichet Chuchaeu, Giám đốc Quốc gia của SCG Cement and Building Materials tại Việt Nam, nhận định nền kinh tế Việt Nam tiếp tục mở rộng trong năm 2025, được thúc đẩy bởi tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng.

Theo ông, việc Chính phủ đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng đã hỗ trợ sự phục hồi ổn định của nhu cầu vật liệu xây dựng và xi măng, đặc biệt là xi măng carbon thấp. Xu hướng này phù hợp với các chính sách quốc gia như cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và chính sách Thành phố Xanh, đặt mục tiêu đến năm 2050 có 50% khu đô thị mới và 10% tổng số đô thị trên toàn quốc đáp ứng các tiêu chí thành phố xanh.

Ngành xi măng của SCG tại Việt Nam hiện có năng lực sản xuất 3 triệu tấn clinker và 4 triệu tấn xi măng mỗi năm. Việt Nam được đánh giá là cơ sở sản xuất có chi phí được quản lý hiệu quả nhất của SCG trong khu vực, không chỉ là nhà cung cấp nội địa mạnh mà còn là trung tâm xuất khẩu quan trọng.

Hiện SCG xuất khẩu xi măng và clinker carbon thấp sang các thị trường châu Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương và châu Á. SCG Cement tiếp tục nâng cao hiệu quả môi trường thông qua việc sử dụng vật liệu thay thế và tái chế, giảm tiêu thụ than đá bằng nhiên liệu sinh khối và nhiên liệu từ chất thải (RDF), đồng thời triển khai các hệ thống thu hồi nhiệt thải (WHR).

Những giải pháp này góp phần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, giảm tiêu thụ năng lượng và cắt giảm phát thải CO₂.

Theo ông Kulachet, chiến lược đầu tư và tối ưu hóa chi phí sản xuất theo концепт tối ưu hóa khu vực đã giúp SCG tăng cường năng lực cạnh tranh, đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm chất lượng cao ra thị trường toàn cầu. Điều này đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với vật liệu bề mặt chất lượng cao và vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, góp phần phát triển các thành phố xanh và nâng cao chất lượng cuộc sống bền vững cho người dân Việt Nam và khu vực.

SCG nổi tiếng với sản phẩm xi măng và nhiều sản phẩm khác. Ảnh: SCG Việt Nam

Việt Nam nổi lên như một trung tâm kinh tế chiến lược

Việt Nam đang nhanh chóng khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế quan trọng của Đông Nam Á. Với dân số hơn 106 triệu người, trong đó 60–70% ở độ tuổi lao động, Việt Nam sở hữu thị trường tiêu dùng lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế liên tục.

Nền kinh tế đang trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh, với GDP vượt 327 tỷ USD trong quý III/2025, tăng trưởng 8%, thuộc nhóm cao nhất ASEAN năm 2025, chỉ sau Philippines và Indonesia.

Trong 5 năm tới, trong khi kinh tế Thái Lan được dự báo tăng trưởng ổn định hơn, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng đạt mức tương đương vào năm 2029. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% vào năm 2030 và đóng vai trò là cửa ngõ vào thị trường toàn cầu nhờ 17 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 quốc gia. Đến năm 2027, xuất khẩu dự kiến chiếm 85% GDP.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục là động lực quan trọng, với FDI đạt kỷ lục 38,2 tỷ USD. Giai đoạn 2020–2025 ghi nhận sự gia tăng mạnh cả về đăng ký và giải ngân FDI, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất – chế biến (tăng 45%) và khoa học – công nghệ (tăng 105%).

Tác động của thuế quan Mỹ cũng đóng vai trò đáng kể, với mức thuế suất thực tế trung bình 16%, thấp hơn mức 20% công bố trước đó, giúp Việt Nam có lợi thế so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục thúc đẩy cải cách công nghiệp, phát triển hạ tầng và chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, thông qua các sáng kiến năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn, nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không và bảo đảm tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Tập đoàn SCG (Siam Cement Group) là tập đoàn công nghiệp hàng đầu tại Đông Nam Á, có trụ sở chính tại Thái Lan, hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực Xi măng - Vật liệu xây dựng, Hóa chất và Bao bì, nổi tiếng với các sản phẩm chất lượng cao như xi măng, tấm xi măng (Smartboard), ngói lợp mái, tấm xi măng giả gỗ (Smartwood), được áp dụng công nghệ tiên tiến, chú trọng phát triển bền vững và giải pháp "Xanh". Tập đoàn thành lập năm 1913, tính đến này có 112 năm tăng trưởng ổn định.

(Theo The Nation)