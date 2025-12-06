Báo Thái Lan khen tuyển Việt Nam hết lời: "Họ đã thể hiện phong độ hủy diệt"

“Nhà đương kim vô địch Việt Nam khởi đầu bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33 bằng cuộc đọ sức với Malaysia. Và “Các cô gái Sao vàng” đã thể hiện phong độ hủy diệt, đè bẹp đối thủ với tỉ số 7-0, giành trọn 3 điểm với thắng lợi đẹp mắt trong ngày ra quân”, tờ Siam Sport (Thái Lan) bình luận.

Tuyển nữ Việt Nam khởi đầu ấn tượng tại SEA Games 33.

Cuộc đấu với tối qua (5/12) cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của tuyển nữ Việt Nam trước Malaysia. Đội quân của HLV Mai Đức Chung không gặp nhiều khó khăn để vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 4, rồi sau đó dồn ép đối thủ suốt cả trận.

“Ở trận đấu này, Thái Thị Thảo bùng nổ với cú hat-trick, trong khi Phạm Hải Yến ghi 2 bàn. Các pha lập công còn lại đến do công của Bích Thùy và Hải Linh. Thắng lợi của tuyển Việt Nam đến một cách đầy thuyết phục, giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên”, cây viết của Siam Sport nhận xét.

Tuyển Malaysia dù nỗ lực nhưng không thể ngăn cản sức mạnh của tuyển Việt Nam.

Trong cặp đấu còn lại của bảng này, tuyển Myanmar tiếp tục gieo sầu cho tuyển Philippines khi giành thắng lợi với tỉ số 2-1. Đội bóng này sớm vươn lên dẫn trước từ phút thứ 5, sau đó có được bàn ấn định chiến thắng đầy bất ngờ ở phút 89. Trước đó, tuyển nữ Philippines gỡ hòa ở phút 69 và liên tục dồn ép, nhưng cuối cùng lại phải chịu thất bại.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai liên tiếp tuyển Philippines thua trận trước tuyển Myanmar tại vòng bảng SEA Games. Cách đây 2 năm tại Campuchia, chính bàn thua ở phút 90 đã khiến tuyển Philippines trắng tay trong ngày ra quân, rồi sau đó phải dừng bước từ vòng bảng.



