Báo Thái Lan gọi SEA Games 33 là “màn kịch, giải đấu đáng quên nhất lịch sử”

“Một kỳ SEA Games...không đáng để nhớ đến”, đây là tiêu đề bài bình luận rất đáng chú ý được tờ báo nổi tiếng Thairath đăng tải vào sáng 21/12, chỉ nửa ngày sau lễ bế mạc SEA Games 33.

Ngay câu mở đầu, Thairath đã đưa ra bình luận: “Màn kịch đã chính thức khép lại. Với việc Thái Lan một lần nữa đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) năm 2025 sau 18 năm”.

Thairath đánh giá rằng SEA Games 33 chỉ ghi nhận vài điểm tích cực với đoàn Thái Lan, như việc giành 233 huy chương vàng, 154 huy chương bạc và 112 huy chương đồng. Trong đó, nhiều môn của Thái Lan đã gặt hái được thành tích xuất sắc như điền kinh, bởi, cử tạ, taekwondo...

Tuy nhiên, những điểm sáng này dường như bị lu mờ bởi bởi những dấu ấn mang tính tiêu cực, phần lớn xuất phát từ lỗi trong công tác tổ chức.

Thairath dùng từ "màn kịch" để nói về kỳ SEA Games 33.

Thairath bình luận: “vẫn còn một số điểm đáng thất vọng và chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Ví dụ, môn bóng đá đã bỏ lỡ cả bốn huy chương vàng một cách đáng kinh ngạc.

Hoặc hãy xem xét đội tuyển sepak takraw nam, đội chưa giành được bất kỳ huy chương vàng nào ở bất kỳ hạng mục nào trong suốt 20 năm qua.

Và đó còn chưa kể đến những vụ bê bối và "drama" gian lận trong thể thao điện tử…

Sau khi trải qua và kiên trì gần một năm huấn luyện trong bối cảnh đầy thách thức và thiếu sự chuẩn bị. Đặc biệt, vấn đề trả phụ cấp chậm hoặc không đúng hạn đã khiến nhiều hiệp hội gần như bỏ cuộc trong giai đoạn huấn luyện và chuẩn bị đội bóng.

Nếu chấm điểm tinh thần chiến đấu của các vận động viên Thái Lan tại SEA Games lần này trên thang điểm từ 1 đến 10, tôi sẽ cho họ trên 100 điểm.

Ngược lại, ban tổ chức lại nhận được đánh giá hoàn toàn tiêu cực về công tác quản lý Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này.

Thực tế là chẳng có gì hoàn hảo hay đáng khen ngợi ở đó cả. SEA Games này được tổ chức một cách thiếu chu đáo.

Có rất nhiều điểm yếu và thiếu sót mà các phương tiện truyền thông nước ngoài, khi phát hiện ra, đã công khai.

Nó đã bị chỉ trích và xé nát.

Xét về mặt tổ chức, đây có lẽ là kỳ SEA Games đáng quên nhất trong lịch sử…”.

Thairath gọi SEA Games 33 là đại hồi đáng quên nhất lịch sử.

Trong những ngày qua, truyền thông khu vực cũng liên tục phản ánh những vấn đề trong công tác tổ chức tại SEA Games.

Khi SEA Games 33 diễn ra, đoàn thể thao Việt Nam 3 lần nhận lời xin lỗi từ phía ban tổ chức SEA Games, xoay quanh những thiệt thòi phải chịu tại kỳ đại hội thể thao khu vực do Thái Lan tổ chức.

Đầu tiên là lời xin lỗi vì trình chiếu bản đồ khiếm khuyết của Việt Nam trong lễ khai mạc SEA Games.

Tiếp đến là xin lỗi vì sự cố "sắp lịch nhầm, bắt đấu lại" khi VĐV bowling Trần Hoàng Khôi đang thi đấu với VĐV chủ nhà ở trận bán kết.

Thứ ba, là lời xin lỗi từ phía Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan - ông Santi Lothong, sau sự cố game thủ Thái Lan gian lận trong trận đấu với Việt Nam.

Trong khá nhiều nội dung thi đấu, bên cạnh các đội Việt Nam những đoàn như Malaysia, Indonesia cũng đã phải khiếu nại lên ban tổ chức sau những quyết định gây tranh cãi của trọng tài.